De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft woensdag al zijn uitdagers in de Ronde van Frankrijk een belangrijke tik uitgedeeld met indrukwekkende winst in de vijfde etappe, een individuele tijdrit van 27,2 kilometer tussen Changé en Laval. Wout van Aert werd vierde, de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) redde met een vijfde tijd zijn gele trui.

De weersomstandigheden speelden een rol in de golvende tijdrit in de Mayenne. Mikkel Bjerg plaatste een eerste richttijd neer, die door regenbuien een hele tijd bleef staan. Onder meer favoriet Stefan Bissegger moest zijn tijdrit afwerken op natte wegen, en kwam daardoor zelfs bijna ten val bij een remmanoeuvre voor een motor.

Toen de wegen weer opdroogden, doken nog tien renners onder de tijd van Bjerg. Europees kampioen Stefan Küng blies de tegenstand weg met een tijd van 32:19, waarop onder meer Wout van Aert de tanden stuk beet. De Belgische hoop, die de voorbije dagen de massasprints liet schieten in de hoop vandaag naar geel te fietsen, finishte uiteindelijk als vierde, op dertig seconden. Zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard deed één plaats en drie seconden beter.

Maar één renner slaagde erin de toptijd van de tabellen te vegen en Küng naar de tweede plaats in de rituitslag te verwijzen: uittredend Tourwinnaar Pogacar pakte al uit bij het eerste tussenpunt. Met een gemiddelde snelheid van 51 kilometer per uur reed hij uiteindelijk negentien seconden sneller dan Küng, en bevestigde hij zo dat de omwenteling vorig jaar in de slottijdrit op La Planche des Belles Filles niet uit de lucht was komen gevallen.

Verliezen tellen

De andere klassementsrenners telden de verliezen. Na zijn crash van maandag kon Primoz Roglic het verlies op zijn landgenoot al bij al beperken, tot 44 seconden. De Ineos Grenadiers deelden zwaarder in de klappen: Geraint Thomas (ook maandag gevallen) verloor 1:18 en Richard Carapaz 1:44. In het klassement heeft Pogacar zo al een ruime voorsprong op Roglic (nu al op 1:40 van zijn landgenoot), Carapaz (+ 1:36) en Thomas (+ 1:46). Zelfs Julian Alaphilippe heeft na een tegenvallende tijdrit al veertig seconden achterstand op Pogacar.

Maar helemaal bovenaan het klassement hield Van der Poel wél stand. De Nederlander, die amper op het tijdrijden traint, verbaasde met een vijfde tijd. Hij was 31 seconden trager dan Pogacar, en deed zo slechts één seconde minder goed dan Van Aert. In het klassement houdt Van der Poel zo nog acht seconden voorsprong over op Pogacar, die van zes naar twee wipt. Van Aert is derde in de stand op een halve minuut.

Donderdag zijn de sprinters meer dan waarschijnlijk weer aan zet tijdens de zesde Touretappe. Tussen Tours en Châteauroux gaat het 160 kilometer lang over golvende wegen, met onderweg slechts één beklimming van vierde categorie.

Goeie dag

'Dit was een goeie dag voor mij', trapte de 22-jarige Sloveen van UAE Team Emirates na zijn demonstratie in de tijdrit een open deur in. In tegenstelling tot Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe na hun overwinningen, hield Pogacar zijn emoties onder controle na zijn impressionante tijdritwinst in Laval. 'Vandaag was een goeie dag voor mij. Echt een goeie dag', glimlachte Pogacar, terwijl hij de felicitaties van Van der Poel in ontvangst nam.

'Ik maakte geen fouten. En het weer was perfect voor mij. Helaas reden er jongens op natte wegen, maar gelukkig had ik perfecte omstandigheden. Ook de temperatuur was perfect. Ik had het parcours verkend. De laatste tijdritten maakte ik de fout om supersnel te starten. Maar nu, met die kleine klim, pakte ik meteen een goed tempo. Ik vond het perfecte ritme, tot het einde.'

De uittredende Tourwinnaar nam op de vijfde dag zo al een belangrijke voorsprong op concurrenten Primoz Roglic (al op 1:40 van Pogacar in de stand), Richard Carapaz (+ 1:36) en Geraint Thomas (+ 1:46). 'Het doel vandaag was om geen tijd te verliezen, en ik win er', lachte Pogacar. 'Ik ben superblij. Ik heb echt zin in de hele Tour.'

De gele trui van de schouders nemen van Mathieu van der Poel, dat lukte net niet voor Pogacar. Hij kwam daarvoor acht seconden tekort. 'Misschien is dat beter zo. Al weet ik dat eigenlijk niet. Ik zou heel graag de gele trui hebben. Maar Mathieu ziet er ook heel goed uit in het geel. Dus dat is oké.' Pogacar blijft dus de witte jongerentrui dragen.

Van Aert had zijn dagje niet

Wout van Aert reageerde enkel bij de Franse televisie en Sporza na de individuele tijdrit van woensdag in de Tour. Daarna reed hij door naar de teambus. 'Ik had niet de benen waar ik op hoopte', sprak de kopman van Jumbo-Visma teleurgesteld.

'Ik had misschien niet gedacht dat Pogacar de zwaarste concurrent zou zijn vandaag, maar een verrassing kan je het ondertussen ook niet meer noemen', klonk het. 'Ik heb alles gegeven en geen fouten gemaakt, maar ik had niet de benen die ik hoopte te hebben. De ontgoocheling is groot. In het weekend was ik net niet goed genoeg om mee te doen, maar ik heb alles gegeven om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met deze tijdrit in het achterhoofd. Ik heb hier naartoe gewerkt, maar het is jammer dat ik zowel naast de ritzege als naast de gele trui grijp.'

'Toen ik vanmorgen de tijdrit verkende, wist ik dat het lastig zou worden: in het begin is het echt klimmen en daarna gaat het constant op en af, voortdurend was het wisselen van kracht. Daarvoor heb je echt goede benen nodig om telkens over de limiet te gaan en nadien opnieuw te recupereren. Die had ik vandaag niet.'

Van Aert staat nog altijd maar op 30 seconden van het geel. 'Misschien wel, dat moeten we bekijken', analyseerde hij nog. 'Al ben ik nu vooral teleurgesteld over deze etappe, ik had gehoopt dicht bij de overwinning te zijn, maar daar zit ik veraf.'

Van der Poel blijft nog een dagje langer in het geel. 'Het is misschien de eerste tijdrit waarin hij zich 100% smijt, maar je ziet direct dat hij in geweldige goede doen is.'

