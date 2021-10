De Sloveense tweevoudige Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) wint de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het seizoen. De Italiaan Fausto Masnada eindigt verrassend tweede.

De tweevoudige Tourwinnaar, die op 40 km van de meet in de aanval trok, haalde het in een sprint met twee voor de Italiaan Fausto Masnada na 239 kilometer tussen Como en Bergamo. De Brit Adam Yates was de snelste van het achtervolgende groepje en werd op 51 seconden derde in het laatste monument van het seizoen 2021.

De Sloveen Primoz Roglic en de Spanjaard Alejandro Valverde maakten de top vijf vol.

Remco Evenepoel streed niet op het voorplan. Hij moest lossen op de Passo di Ganda, de laatste stevige klim van de dag. Het supertalent kwam vorig jaar in de Ronde van Lombardije ten val in de afdaling van de Muro di Sormano.

Daarbij liep Evenepoel een bekkenbreuk op. Sinds eind augustus etaleert hij opnieuw de vorm van weleer en na zijn solo in de Coppa Bernocchi gold hij als één van de favorieten voor de winst, maar dat kwam er zaterdag niet uit.

Op de erelijst is Pogacar de opvolger van de Deen Jakob Fuglsang.

Lees ook: Hoe Pogacar en Roglic een opmerkelijke trend breken in Lombardije

De tweevoudige Tourwinnaar, die op 40 km van de meet in de aanval trok, haalde het in een sprint met twee voor de Italiaan Fausto Masnada na 239 kilometer tussen Como en Bergamo. De Brit Adam Yates was de snelste van het achtervolgende groepje en werd op 51 seconden derde in het laatste monument van het seizoen 2021. De Sloveen Primoz Roglic en de Spanjaard Alejandro Valverde maakten de top vijf vol. Remco Evenepoel streed niet op het voorplan. Hij moest lossen op de Passo di Ganda, de laatste stevige klim van de dag. Het supertalent kwam vorig jaar in de Ronde van Lombardije ten val in de afdaling van de Muro di Sormano. Daarbij liep Evenepoel een bekkenbreuk op. Sinds eind augustus etaleert hij opnieuw de vorm van weleer en na zijn solo in de Coppa Bernocchi gold hij als één van de favorieten voor de winst, maar dat kwam er zaterdag niet uit. Op de erelijst is Pogacar de opvolger van de Deen Jakob Fuglsang.