Primoz Roglic (31) start vandaag niet in de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen, die vorig jaar op de tweede plaats eindigde, heeft te veel last van de blessures die hij opliep bij een val in de derde etappe. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma bekendgemaakt.

'We hebben dit samen beslist', vertelt de tweevoudige winnaar van de Vuelta. 'Het heeft geen zin om op deze manier verder te rijden. Nu is het tijd om te herstellen en op mijn nieuwe doelen te focussen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de Tour moet verlaten, maar ik moet dit aanvaarden. Ik blijf optimistisch en kijk vooruit.'

Geen vooruitgang in het herstel

'Meteen na mijn val in de derde rit dacht ik niet dat dit ervoor zou zorgen dat ik de Tour zou moeten verlaten', vervolgt Roglic. 'Ik kijk nooit zo ver vooruit. Na enkele dagen zag ik dat er geen vooruitgang was in mijn herstel. In de tijdrit verraste ik mezelf nog, maar de dagen daarna had ik opnieuw een slecht gevoel. De lange en lastige ritten eisen hun tol.'

Zaterdag kwam Roglic als 175ste over de meet, op 35:01 van ritwinnaar Dylan Teuns. In de stand was hij weggezakt naar de 51ste plaats, op 39:45 van zijn landgenoot en geletruidrager Tadej Pogacar, die vorig jaar de Tour won. Aanvankelijk wou Jumbo-Visma de rustdag van maandag afwachten om te bekijken welke rol Roglic nog kon spelen in de Tour. Op Instagram deelde hij beelden waarop te zien is hoe hij ingepakt moest worden vanwege de vele schaafwonden.

Olympische Spelen

De Sloveen, die net als vorig jaar naar de Ronde van Frankrijk was gekomen om die te winnen, wil wel deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Zondag wacht het peloton een korte maar zware Alpenrit van 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes, met onderweg vijf beklimmingen. De aankomst ligt bovenop een klim van ruim twintig kilometer.

'We hebben dit samen beslist', vertelt de tweevoudige winnaar van de Vuelta. 'Het heeft geen zin om op deze manier verder te rijden. Nu is het tijd om te herstellen en op mijn nieuwe doelen te focussen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de Tour moet verlaten, maar ik moet dit aanvaarden. Ik blijf optimistisch en kijk vooruit.''Meteen na mijn val in de derde rit dacht ik niet dat dit ervoor zou zorgen dat ik de Tour zou moeten verlaten', vervolgt Roglic. 'Ik kijk nooit zo ver vooruit. Na enkele dagen zag ik dat er geen vooruitgang was in mijn herstel. In de tijdrit verraste ik mezelf nog, maar de dagen daarna had ik opnieuw een slecht gevoel. De lange en lastige ritten eisen hun tol.'Zaterdag kwam Roglic als 175ste over de meet, op 35:01 van ritwinnaar Dylan Teuns. In de stand was hij weggezakt naar de 51ste plaats, op 39:45 van zijn landgenoot en geletruidrager Tadej Pogacar, die vorig jaar de Tour won. Aanvankelijk wou Jumbo-Visma de rustdag van maandag afwachten om te bekijken welke rol Roglic nog kon spelen in de Tour. Op Instagram deelde hij beelden waarop te zien is hoe hij ingepakt moest worden vanwege de vele schaafwonden.De Sloveen, die net als vorig jaar naar de Ronde van Frankrijk was gekomen om die te winnen, wil wel deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.Zondag wacht het peloton een korte maar zware Alpenrit van 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes, met onderweg vijf beklimmingen. De aankomst ligt bovenop een klim van ruim twintig kilometer.