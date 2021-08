De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft woensdag de elfde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Noor Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) behoudt de rode leiderstrui.

De etappe over 133,6 kilometer van Antequera naar Valdepenas de Jaén was op maat gesneden van punchers. Vluchter Magnus Cort Nielsen leek op weg naar de zege, maar de Deen werd op de slotklim in de laatste meters alsnog ingerekend door een ontketende Primoz Roglic.

De Sloveense dubbele titelverdediger haalde het met drie seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez vervolledigde het podium, op vijf seconden. Odd Christian Eiking hield relatief goed stand en finishte als tiende, op elf seconden.

In de stand heeft de Noor een voorsprong van 58 seconden op de Fransman Guillaume Martin. Roglic is derde op 1:56.

Voor Roglic was het de tweede zege in deze Vuelta. De Sloveen won eerder ook de openingstrijdrit.

In zijn carrière boekte hij al zeven ritzeges in de Ronde van Spanje.

Jasper Philipsen verscheen woensdag niet aan de start vanwege lichte koorts. De sprinter van Alpecin-Fenix won in deze Vuelta twee etappes, de tweede en de vijfde rit.

Donderdag rijdt het peloton over 175 kilometer tussen Jaén en Córdoba. In de laatste 70 kilometer beklimmen de renners de Alto de San Jeronimo (cat. 3) en de Alto del 14% (cat. 2). De tien slotkilometers van het parcours zijn vlak.

De etappe over 133,6 kilometer van Antequera naar Valdepenas de Jaén was op maat gesneden van punchers. Vluchter Magnus Cort Nielsen leek op weg naar de zege, maar de Deen werd op de slotklim in de laatste meters alsnog ingerekend door een ontketende Primoz Roglic. De Sloveense dubbele titelverdediger haalde het met drie seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez vervolledigde het podium, op vijf seconden. Odd Christian Eiking hield relatief goed stand en finishte als tiende, op elf seconden. In de stand heeft de Noor een voorsprong van 58 seconden op de Fransman Guillaume Martin. Roglic is derde op 1:56. Voor Roglic was het de tweede zege in deze Vuelta. De Sloveen won eerder ook de openingstrijdrit. In zijn carrière boekte hij al zeven ritzeges in de Ronde van Spanje. Jasper Philipsen verscheen woensdag niet aan de start vanwege lichte koorts. De sprinter van Alpecin-Fenix won in deze Vuelta twee etappes, de tweede en de vijfde rit. Donderdag rijdt het peloton over 175 kilometer tussen Jaén en Córdoba. In de laatste 70 kilometer beklimmen de renners de Alto de San Jeronimo (cat. 3) en de Alto del 14% (cat. 2). De tien slotkilometers van het parcours zijn vlak.