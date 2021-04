David Gaudu heeft zaterdag slotrit in de Ronde van het Baskenland (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 111,9 km tussen Ondarroa en Arrat voor Primoz Roglic die de eindwinst op zijn naam brengt.

De Sloveen begon de rit met een achterstand van 23 seconden op de Amerikaanse leider Brandon McNulty (UAE-Team Emirates), maar legde al vroeg in de etappe zijn kaarten op tafel. Samen met Gaudu en de Brit Hugh Carthy (EF Education-Nippo) reed hij een groot deel van de etappe in de aanval. In de achtergrond moest McNulty afhaken. UAE-Team Emirates zette alles op Tadej Pogacar, maar die slaagde er niet meer in vooraan aan te sluiten. Voorin moest Carthy lossen en zo konden Gaudu en Roglic de buit verdelen.

De eindzege in het Baskenland is voor Roglic zijn vijfde overwinning dit seizoen. Eerder won hij drie etappes in Parijs-Nice, waar hij op de slotdag de eindzege verloor, en de openingstijdrit in deze Ronde van het Baskenland.

Roglic is op de erelijst van de Ronde van het Baskenland de opvolger van de Colombiaan Miguel Angel Lopez, die in 2019 de eindzege veroverde maar dit jaar niet aan de start verscheen. In 2018 werd Roglic ook al eindwinnaar. Vorig jaar ging de Ronde van het Baskenland niet door omwille van de coronapandemie.

De Sloveen begon de rit met een achterstand van 23 seconden op de Amerikaanse leider Brandon McNulty (UAE-Team Emirates), maar legde al vroeg in de etappe zijn kaarten op tafel. Samen met Gaudu en de Brit Hugh Carthy (EF Education-Nippo) reed hij een groot deel van de etappe in de aanval. In de achtergrond moest McNulty afhaken. UAE-Team Emirates zette alles op Tadej Pogacar, maar die slaagde er niet meer in vooraan aan te sluiten. Voorin moest Carthy lossen en zo konden Gaudu en Roglic de buit verdelen.De eindzege in het Baskenland is voor Roglic zijn vijfde overwinning dit seizoen. Eerder won hij drie etappes in Parijs-Nice, waar hij op de slotdag de eindzege verloor, en de openingstijdrit in deze Ronde van het Baskenland.Roglic is op de erelijst van de Ronde van het Baskenland de opvolger van de Colombiaan Miguel Angel Lopez, die in 2019 de eindzege veroverde maar dit jaar niet aan de start verscheen. In 2018 werd Roglic ook al eindwinnaar. Vorig jaar ging de Ronde van het Baskenland niet door omwille van de coronapandemie.