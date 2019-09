Fabio Jakobsen heeft zondagavond in de straten van Madrid de slotrit van de 74e editie van de Vuelta op zijn naam gebracht. De eindzege van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam in de slotetappe niet meer in gevaar.

Na 106,6 kilometer was de Nederlander van Deceuninck - Quick-Step in de traditionele sprint aan de Plaza de Cibeles sneller dan de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok. Edward Theuns werd beste Belg met een zesde plaats.

Voor Jakobsen was het de tweede ritzege in deze Vuelta, eerder was hij al de snelste in de vierde etappe. De 29-jarige Roglic heeft in de eindstand 2:33 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:55 op zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. Na een vierde plaats in de Tour van vorig jaar en een derde in de Giro dit jaar, mag de voormalige schansspringer nu zijn eerste eindzege in een grote ronde vieren. Daarnaast won hij ook het puntenklassement.

Het bergklassement is voor de Fransman Geoffrey Bouchard. Pogacar wint het jongerenklassement, Movistar het ploegenklassement.

'Dit is echt heel cool', reageerde Jakobsen na de rit. 'Mijn hele familie is hier: mijn opa, mijn zusje, mijn moeder, vriendin... Ik wilde hier zo graag winnen en dat is gelukt. Het is onbeschrijfelijk, alsof ik aan het dromen ben.'

'Ik was erop gebrand hier te presteren, na twintig dagen afzien in deze Vuelta, mijn eerste grote ronde. Het was niet makkelijk, maar ik keek uit naar deze slotrit. Het leek een beetje op een Nederlands criterium, perfect voor mij dus. Hierdoor was ik vooraf al erg gemotiveerd. Dit is de beste dag van mijn leven. Echt geweldig om die slotrit nog mee te graaien.'

Roglic omschreef zijn eindzege als 'niet alleen mijn mooiste overwinning, maar ook de grootste overwinning voor het wielrennen in Slovenië'.

'Het waren drie zware en lastige weken met veel ups en downs. Vooral de vele valpartijen en tegenslagen maakten het ook mentaal moeilijk. Er waren verschillende belangrijke momenten. Elke dag gebeurde er wel iets. We moesten elke dag op onze hoede zijn. We hebben als ploeg veerkracht en weerbaarheid getoond. Ik ben trots op de ploeg, zoals we de afgelopen weken gereden hebben. Iedereen heeft zich honderd procent gegeven en dat gaf mij ook extra motivatie om er volledig voor te gaan. Ik ben opgelucht dat we dit tot een goed einde hebben kunnen brengen. Nu gaan we er van genieten en dan gaan we ons richten op volgende doelen.'