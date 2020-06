Het coronavirus steekt de koers stokken in de wielen. Gelukkig is er met Pro Cycling Manager een waardig alternatief.

Wout van Aert heeft de Ronde Van Vlaanderen gewonnen, Remco Evenepoel is in zijn allereerste Giro d'Italia meteen op het podium geëindigd en Julian Alaphilippe lijkt in de Ronde van Zwitserland over de ideale benen te beschikken om in de Tour een aantal ritzeges mee te graaien. Als ijlen een symptoom van het coronavirus was, greep er nu wellicht een contacttracer naar zijn telefoon.

We beelden ons echter niets in. Bij gebrek aan het echte werk vullen we de wielerleemte op met Pro Cycling Manager. En we zijn niet alleen. Zo berekende het gamingplatform Nacon dat het aantal dagelijkse spelers van het wielerspel bij uitstek sinds de start van de coronacrisis verviervoudigd is.

In de game word je manager van een bestaand of zelf opgericht team dat je naar de top van de wielerwereld probeert te loodsen. Het doel klinkt simpel, de weg ernaartoe is dat iets minder. Je takenpakket oogt namelijk uitgebreider dan de agenda van Marc Van Ranst.

Nieuwe materialen aankopen, jonge talenten opsporen, de kalender samenstellen, hoogtestages regelen, contractonderhandelingen voeren, het werk stopt nooit. En tussendoor moet er ook nog eens gekoerst worden.

De wedstrijden

Voor de wedstrijden zijn er twee opties: of je simuleert ze of je bestuurt je coureurs in de 3D-modus als een ware deux ex machina. Wie voor de tweede optie kiest, ontdekt meteen een van de weinige minpunten van het spel: de graphics. Zo zie je aan de start weleens een renner met een derde en zelfs een vierde arm en hebben de toeschouwers langs de kant van de weg verdacht veel weg van de 'supporters' in het stadion van Borussia Mönchengladbach.

De graphics zijn niet enorm indrukwekkend, maar koersen in 3D gaat perfect © PCM

De liefhebber laat zich daardoor echter niet tegenhouden: Pro Cycling Manager is en blijft, jawel, een managerspel. Veel tijd om je te ergeren of het commentaar van Michel en José te missen, heb je overigens niet, want je renners hebben instructies uit de virtuele volgwagen nodig.

Ook in de wedstrijd zelf heb je ontzettend veel in de hand. In de koninginnenrit van de Tour moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je knecht nog net op tijd een drinkbus naar de kopman kan brengen, zodat zijn energiebalkje niet leegloopt, en in vlakke ritten komt het er dan weer op aan om tijdig een degelijke sprinttrein op touw te zetten.

Nieuwigheid

Voor wie dat alles wat veel klinkt, zit er sinds 2015 een fijne nieuwigheid in het spel: de Pro Cyclist-modus. Daarin fungeer je niet als de manager van een ploeg, maar kruip je in de huid van een fictieve renner. Je begint meestal als knecht bij een lager geklasseerd team. Met een uitgekiemd puntensysteem bepaal je de voornaamste kwaliteiten van je creatie: van de vormpiek over zijn charisma tot het observatievermogen.

Door aan steeds uitdagender wordende doelen te voldoen, verbeter je je kwaliteiten en verdien je ervaringspunten. Met de juiste keuzes groei je zo op een aantal seizoenen door van knecht van een ProContinentaleploeg door tot de kopman van een WorldTourploeg.

Voor wie echt niet zonder koers kan en deze zomer toch een beetje het Tour de France-gevoel in huis wil halen, is Pro Cycling Manager een absolute aanrader. De magnifieke kastelen en het deskundige commentaar van Michel en José moet je er dan maar zelf bij verzinnen.

Gregory Van Avermak en Philip Gilbam Wie ervaring heeft met het spel weet als geen ander dat Pro Cycling Manager al jaren last heeft van één groot euvel: een gebrek aan licenties. Daardoor krijgen koersen en renners soms ontzettend rare namen. Vervelend, maar gelukkig bestaat er een simpele oplossing. Op Steam, het platform waarop het spel geïnstalleerd wordt, plaatsen gamers meestal zelf een update met de nodige aanpassingen. Zo krijgen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert met één klik op de knop hun echte namen terug.

Voor wie enkel interesse heeft in de Tour de France, is er ook het spel 'Tour de France 2020'. © PCM

