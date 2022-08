Belgisch kampioen Tim Merlier koerst vanaf volgend jaar voor Quick Step-Alpha Vinyl. Dat heeft de Belgische wielerploeg gemeld. Ook de Tsjech Jan Hirt en de Deen Casper Pedersen versterken 'The Wolfpack'.

De 29-jarige Merlier komt over van Alpecin-Deceuninck en ondertekende een contract tot het einde van 2025. De 31-jarige Hirt was aan de slag bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot het einde van 2024. Ook de 26-jarige Pedersen, die actief was bij DSM, koerst de komende twee seizoenen voor de ploeg die vanaf volgend jaar de naam Soudal Quick-Step zal dragen.

Merlier kan mooie adelbrieven als sprinter voorleggen en behaalde al ritzeges in de Tour, Giro en Tirreno-Adriatico. Ook won hij al onder meer de Brussels Cycling Classic (2020) en de Classic Brugge-De Panne (2022). Zowel in 2019 als dit jaar kroonde Merlier, die een verleden heeft als veldrijder, zich tot Belgisch kampioen op de weg.

Hirt schreef dit seizoen de Ronde van Oman op zijn naam en eindigde als zesde in de Giro. Hij moet Quick Step-Alpha Vinyl in het klimwerk bijstaan. Pedersen behaalde al heel wat succes op de piste, maar liet ook op de weg al van zich horen, met een zege in Parijs-Tours (2020).

