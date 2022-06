Quick-Step Alpha Vinyl heeft maandag zijn selectie voor de komende Ronde van Frankrijk (1-24 juli) bekendgemaakt. Wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbreekt, net als de kersverse nationale kampioen Florian Sénéchal (Frankrijk) en Mark Cavendish (Groot-Brittannië).

Alaphilippe is niet fit genoeg, Sénéchal en Cavendish zijn de twee reserves. Met Yves Lampaert en Tim Declercq zitten er twee Belgen in de Tourkern van de Wolfpack.

Fabio Jakobsen start als kopman voor de vlakke ritten bij het Belgische WorldTour-team. De Nederlander schoot dit seizoen al tien keer raak en is daarmee de meest succesvolle sprinter van het voorjaar. Jakobsen maakt zijn debuut in de Tour, net als de Italiaan Andrea Bagioli en de Deen Mikkel Honoré. Met Kasper Asgreen en leadout Michael Morkov starten er nog twee Denen voor Quick-Step Alpha Vinyl. De Italiaan Mattia Cattaneo, vorig jaar twaalfde in de eindafrekening, sluit de rij.

Vooral de afwezigheid van Julian Alaphilippe is opvallend. De wereldkampioen hervatte zondag de competitie in het Frans kampioenschap na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. 'Maar hij is niet helemaal op de top van zijn kunnen', aldus sportdirecteur Tom Steels. 'En dat hebben renners als Julian wel nodig. Hij heeft hard gewerkt om terug in vorm te komen na zijn val, maar we geven hem nu nog iets meer tijd om te herstellen en op te bouwen. Zo kan hij honderd procent zijn in het najaar.'

De dertigjarige Fransman won in de voorbije vier edities van de Tour telkens minstens een rit. 'Maar ik ben niet teleurgesteld', reageerde hij op de teamwebsite. 'Ik voel een natuurlijke genegenheid voor de Tour, van mijn dagen in de gele trui in de voorbije drie seizoenen, mijn ritoverwinningen en vele mooie momenten met mijn teammaats. Het is jammer dat ik er nu niet bij ben, maar ik weet dat het een moeilijke beslissing voor het team was. Ik begrijp de beslissing volledig, ik wil ook niet starten als ik niet op mijn best ben.'

Alaphilippe liep in La Doyenne breuken aan het schouderblad en enkele ribben en een klaplong op.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl Fabio Jakobsen (Ned) Michael Morkov (Den) Andrea Bagioli (Ita) Mikkel Honoré (Den) Kasper Asgreen (Den) Mattia Cattaneo (Ita) Yves Lampaert Tim Declercq

Alaphilippe is niet fit genoeg, Sénéchal en Cavendish zijn de twee reserves. Met Yves Lampaert en Tim Declercq zitten er twee Belgen in de Tourkern van de Wolfpack.Fabio Jakobsen start als kopman voor de vlakke ritten bij het Belgische WorldTour-team. De Nederlander schoot dit seizoen al tien keer raak en is daarmee de meest succesvolle sprinter van het voorjaar. Jakobsen maakt zijn debuut in de Tour, net als de Italiaan Andrea Bagioli en de Deen Mikkel Honoré. Met Kasper Asgreen en leadout Michael Morkov starten er nog twee Denen voor Quick-Step Alpha Vinyl. De Italiaan Mattia Cattaneo, vorig jaar twaalfde in de eindafrekening, sluit de rij. Vooral de afwezigheid van Julian Alaphilippe is opvallend. De wereldkampioen hervatte zondag de competitie in het Frans kampioenschap na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. 'Maar hij is niet helemaal op de top van zijn kunnen', aldus sportdirecteur Tom Steels. 'En dat hebben renners als Julian wel nodig. Hij heeft hard gewerkt om terug in vorm te komen na zijn val, maar we geven hem nu nog iets meer tijd om te herstellen en op te bouwen. Zo kan hij honderd procent zijn in het najaar.' De dertigjarige Fransman won in de voorbije vier edities van de Tour telkens minstens een rit. 'Maar ik ben niet teleurgesteld', reageerde hij op de teamwebsite. 'Ik voel een natuurlijke genegenheid voor de Tour, van mijn dagen in de gele trui in de voorbije drie seizoenen, mijn ritoverwinningen en vele mooie momenten met mijn teammaats. Het is jammer dat ik er nu niet bij ben, maar ik weet dat het een moeilijke beslissing voor het team was. Ik begrijp de beslissing volledig, ik wil ook niet starten als ik niet op mijn best ben.' Alaphilippe liep in La Doyenne breuken aan het schouderblad en enkele ribben en een klaplong op.