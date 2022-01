Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Fabio Jakobsen. Het zijn maar enkele toppers uit de sterrenformatie van Quick Step-Alpha Vinyl in het seizoen 2022. 'We willen opnieuw voluit mikken op een pak kwalitatieve zeges', zei teammanager Patrick Lefevere maandag in Calpe.

De formatie van Lefevere won vorig seizoen 65 wedstrijden en toonde zich daarmee andermaal de best scorende WorldTourploeg, een niet-officiële titel die van hen is sinds 2012. Ook in 2022 wil het doorgaan op dat elan. De ploeg zag vijf renners vertrekken: de snelle mannen Sam Bennett en Alvaro Hodeg, klassementsrenner Joao Almeida, Ian Garrisson en Shane Archbold. Zes renners kwamen erbij: de Belgen Louis Vervaeke, Stan Van Tricht en Ilan Van Wilder, de Oostenrijker Mauro Schmid, de Brit Ethan Vernon en de Slovaak Martin Svrcek.

Uithangborden zijn tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe, Mark Cavendish, Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen, sprinter Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, die dit seizoen vol voor de Vuelta gaat. De ploeg telt dit seizoen 31 renners, de gemiddelde leeftijd is 28,17 jaar. Daarmee neemt het team de twaalfde plek in op 18 teams in de WorldTour-ranking. Team DSM heeft de jongste gemiddelde leeftijd met 25,25 jaar, Israël-Premier Tech is de oudste ploeg met 30,28, zo berekende Velofacts onlangs.

'Ik blik met veel trots terug op het afgelopen seizoen', vertelde teammanager Patrick Lefevere. 'Ik weet dat mijn team speciaal is, 65 zeges is fenomenaal. Al tel ik er 66, want de wereldtitel van Alaphilippe hoort daar ook bij. Ook al reed hij bij de nationale ploeg, ik betaal hem wel, dus ik beschouw het als een zege van ons team. Het is niet alleen het aantal zeges dat mij tevreden stemt, maar ook de kwaliteit van de zeges en de consistentie over een langere tijd, maar alles gaat door en nu begint een nieuw seizoen.

Voor het komende seizoen hebben we geprobeerd een uitgebalanceerde ploeg te bouwen. Ik kijk er naar uit om ons te zien koersen.' Voor Lefevere wordt het een speciaal jaar. 'Het is 20 jaar geleden dat onze ploeg werd opgericht. Een prestatie waar ik erg trots op ben', zei hij. 'We hebben 31 renners in onze ploeg, we hopen dat we 270 koersdagen kunnen rijden en hopen op een mooi jaar met kwalitatieve zeges.'

