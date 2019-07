Nairo Quintana (Movistar) heeft de eerste bergrit in de Alpen volledig naar z'n hand gezet. Bij de favorieten opende Bernal de debatten en leek Julian Alaphillipe te breken, maar herstelde in de lange afdaling.

Na een fel openingsuur vormde zich net zoals gisteren een grote kopgroep van ruim dertig renners met daarbij vijf Belgen: Greg Van Avermaet (die de strijdlust kreeg), Serge Pauwels, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst en bolletjestrui Tim Wellens. Ze werden vergezeld door klimgeiten zoals Nairo Quintana, Adam Yates en Romain Bardet.

De schifting volgde nog niet op de Col de Vars (eerste categorie), waar Wellens nog de punten pakte maar nadien zakte de Lotto-renner erdoor.

Windstil

In de vallei nam Van Avermaet een handvol seconden als voorzorg op de reuzen Col d'Izoard en Col du Galibier. En terecht, want al snel werd hij overvleugeld door Quintana, Bardet en Alexey Loetsenko. In de achtergrond zorgden de Movistar-mannen voor een grote leegloop in het peloton, maar tussen Izoard en Galibier hielden ze de benen stil en nam Team INEOS over.

Het signaal voor Quintana om te versnellen en niemand zag hem nog terug. Bij de toppers bleef het lang windstil tot Egan Bernal het traag vond en alleen op pad ging. Hij leek op weg naar een ferme voorsprong, maar plots ging teamgenoot Geraint Thomas in de achtervolging. Die bracht alle favorieten terug, behalve de gele trui. Alaphillipe kreeg het namelijk lastig in de laatste kilometer en leek te breken. In de snelle afdaling vlamde hij echter terug naar de concurrenten en zette meteen zelf druk.

Dat gebeurde allemaal op bijna vijf minuten van een weergaloze Quintana die daardoor naar plek zeven springt, net voor ploegmaat Mikel Landa. Landgenoten Benoot (6e) en Pauwels (9e) beeïndigden samen met aanvaller Bernal de rit een halve minuut voor de andere klassementsmannen. Morgen rekenen we alvast op nieuw vuurwerk.