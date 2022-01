Quinten Hermans zal volgende week niet starten op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville (North Carolina). De 26-jarige Antwerpenaar, begin dit seizoen winnaar van de wereldbekerveldrit in Fayetteville, testte zondag positief bij de PCR-test die alle renners van de Belgische selectie aflegden.

Dat deelde zijn team Tormans zondagavond mee.

Hermans reed zondagnamiddag nog de wereldbekercross in Hoogerheide, waar hij als zevende finishte. Dat bleek de laatste wedstrijd van zijn veldritseizoen te zijn geweest. 'Ik reed in Hoogerheide een sterke wedstrijd, voelde me kerngezond en klaar om in Fayetteville voor de medailles te strijden', zegt Hermans. 'De voorbije weken en maanden heb ik keihard getraind en veel opofferingen gemaakt om er in de beste omstandigheden aan de start te komen. Met het team hebben we zo veel mogelijk risico's op besmetting gemeden, door bijvoorbeeld dagelijks te testen of door niet aanwezig te zijn op het collectieve trainingskamp met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Maar zondagavond kreeg ik melding van het PCR testresultaat en werd de deur voor mijn neus dicht geslagen. Ik voel me erg machteloos in deze situatie en zal logischerwijze even tijd nodig hebben om de knop om te draaien.'

Belgian Cycling deelde inmiddels mee dat Hermans in de selectie vervangen wordt door Toon Vandenbosch. Naast Hermans testte ook juniore Xaydee Van Sinaey positief op het coronavirus. Zij wordt niet vervangen.

De selectie

De Belgische selectie voor het WK veldrijden van 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville is nu als volgt:

Mannen elite: Jens Adams, Toon Aerts, Vincent Baestaens, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Michael Vanthourenhout

Vrouwen: Sanne Cant en Alicia Franck.

Beloften (U23): Gerben Kuypers, Jente Michels, Thibau Nys, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Meisjes beloften:: Kiona Crabbé.

Junioren: Yordi Corsus, Kenay De Moyer, Aaron Dockx, Wies Nuyens, Ferre Urkens en Viktor Vandenberghe.

Meisjes junioren: Fleur Moors

