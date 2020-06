Iedere dag kan je op Sport/Voetbalmagazine je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle coureurs die de laatste twintig jaar op het podium van het WK eindigden?

Het is toch iets bijzonders, zo een heel jaar in de regenboogtrui mogen rondrijden. De coureur die vorig jaar in Harrogate won, zal niet al te lang met die trui kunnen pronken, want in augustus begin het seizoen pas en in september barst de strijd alweer los. Maar weet jij welke renners deze winnaar voorgingen en ook wie zilver en brons kreeg op de voorbije twintig edities van het WK?

