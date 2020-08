Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle coureurs die sinds 2000 op het podium stonden van Milaan-Sanremo.

Na de Strade Bianche van vorig weekend en de prachtige overwinning van Wout Van Aert is het zaterdag de beurt aan Milaan-Sanremo. De koers vond nog nooit zo laat in het jaar plaats en was ook nog nooit zo lang als nu (299 km). De voorbije jaren kregen we fantastische koersen te zien, maar weet jij nog wie er telkens op het podium stond?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

Lees ook: Waarom Milaan-Sanremo 2020 een uitzonderlijke editie wordt

Na de Strade Bianche van vorig weekend en de prachtige overwinning van Wout Van Aert is het zaterdag de beurt aan Milaan-Sanremo. De koers vond nog nooit zo laat in het jaar plaats en was ook nog nooit zo lang als nu (299 km). De voorbije jaren kregen we fantastische koersen te zien, maar weet jij nog wie er telkens op het podium stond?Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.