Rafal Majka (UAE Emirates) heeft zondag de vijftiende etappe in de 76e Ronde van Spanje gewonnen. De 31-jarige Pool had na 193,4 kilometer van Navalmoral de la Mata naar El Barraco (Castilië en León) na een lange solo 1:27 voor op de Nederlander Steven Kruijswijk. De Australiër Chris Hamilton finishte op 2:19 als derde.

Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) behield de rode leiderstrui. De 26-jarige Noor heeft 54 seconden voor op de Fransman Guillaume Martin. De Sloveen Primoz Roglic is op 1:36 derde.

Het is de twaalfde profzege voor Majka. Ook de vorige boekte hij in de Vuelta, in 2017 in de veertiende rit.

Maandag kunnen de renners in Santander (Cantabrië) van een rustdag genieten. Dinsdag wacht hen een rit van 170,8 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana (Cantabrië), op papier de laatste kans voor sprinters.

Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) behield de rode leiderstrui. De 26-jarige Noor heeft 54 seconden voor op de Fransman Guillaume Martin. De Sloveen Primoz Roglic is op 1:36 derde. Het is de twaalfde profzege voor Majka. Ook de vorige boekte hij in de Vuelta, in 2017 in de veertiende rit. Maandag kunnen de renners in Santander (Cantabrië) van een rustdag genieten. Dinsdag wacht hen een rit van 170,8 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana (Cantabrië), op papier de laatste kans voor sprinters.