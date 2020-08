Na een imponerende solo werd Mathieu van der Poel afgelopen zondag Nederlands kampioen op de weg. En passant zette hij twee opvallende persoonlijke records neer.

Nog 44 kilometer was er te rijden in het NK voor elite toen Mathieu van der Poel als een raket wegschoot op de VAM-berg. Een uurtje later kwam hij met een voorsprong van 1 minuut en 31 seconden solo over de streep. Goed voor zijn tweede Nederlandse wegtitel als prof en zijn zéventiende nationale titel in zijn hele jeugd/profcarrière (op de weg en in het veld/mountainbiken).

MVDP noemde het "een van zijn beste prestaties" ooit. Zijn voorsprong van ruim anderhalve minuut is dan ook de grootste waarmee hij als profrenner (sinds januari 2014) een race op de weg én in het veld gewonnen heeft.

In zijn 27 UCI-zeges op de weg was Van der Poels grootste voorsprong tot nu toe... 10 seconden, na de vierde rit van de Baltic Chain Tour in 2014, nota bene zondag exact zes jaar geleden. Sindsdien won de Nederlander zo goed als altijd in een sprint van een grote/kleine groep. Op één wedstrijd na: de GP van Denain in 2019, toen hij na een solo van acht kilometer drie seconden overhad op een jagend peloton. Zowel qua soloafstand als qua voorsprong zette de Alpecin-Fenixrenner op het NK in Wijster dus een nieuw record neer.

Een voorsprong die hij zelfs in het veld, als prof, nooit bij elkaar reed. Zijn grootste kloof die hij daar ooit sloeg aan de finish was in de cross van Niel, in november 2019: 1 minuut en 21 seconden. Op het WK in Dübendorf, begin februari dit jaar, was dat één seconde minder. Het is zelfs al geleden van zijn laatste cross als junior, in februari 2013 in Oostmalle, dat Van der Poel met een grotere voorsprong over de eindstreep kwam: toen 1 minuut en 32 seconden, vs. 1 minuut en 31 seconden op het NK op de weg.

In het mountainbiken won MVDP als prof wel al twee keer met een grotere voorsprong dan op het NK van afgelopen zondag. Maar telkens na een marathonrace en tegen een beperkte tegenstand: met 2 minuten en 22 seconden in de tweede rit van de Belgian Mountainbike Challenge 2019, en met 2 minuten en 55 seconden in de eerste rit van de Rioja Bike Race in 2018.

Lang wachten

Opvallend: zondag was het 6 maanden en 21 dagen geleden dat de 25-jarige Nederlander nog eens de handen in de lucht had kunnen steken, sinds het WK veldrijden in Dübendorf.

© BELGA

Het was geleden van 2010 (!) dat Van der Poel zo lang had moeten wachten op een zege: toen 6 maanden en... 30 dagen, tussen zijn laatste crosszege als eerstejaarsnieuweling (op 20 februari 2010 in Lebbeke) en zijn eerste als tweedejaarsnieuweling (op 19 september 2010 in Erpe-Mere).

Woensdag strijdt de kersverse Nederlandse kampioen al om een nieuwe trui, want dan is hij topfavoriet op het EK in Plouay. Bij winst zou hij al voor de zevende keer in zijn loopbaan (over alle drie wielerdisciplines) zich tot Europees kampioen kunnen kronen, weliswaar voor het eerst op de weg, na zilver op het EK 2018 in Glasgow.

Nog 44 kilometer was er te rijden in het NK voor elite toen Mathieu van der Poel als een raket wegschoot op de VAM-berg. Een uurtje later kwam hij met een voorsprong van 1 minuut en 31 seconden solo over de streep. Goed voor zijn tweede Nederlandse wegtitel als prof en zijn zéventiende nationale titel in zijn hele jeugd/profcarrière (op de weg en in het veld/mountainbiken).MVDP noemde het "een van zijn beste prestaties" ooit. Zijn voorsprong van ruim anderhalve minuut is dan ook de grootste waarmee hij als profrenner (sinds januari 2014) een race op de weg én in het veld gewonnen heeft.In zijn 27 UCI-zeges op de weg was Van der Poels grootste voorsprong tot nu toe... 10 seconden, na de vierde rit van de Baltic Chain Tour in 2014, nota bene zondag exact zes jaar geleden. Sindsdien won de Nederlander zo goed als altijd in een sprint van een grote/kleine groep. Op één wedstrijd na: de GP van Denain in 2019, toen hij na een solo van acht kilometer drie seconden overhad op een jagend peloton. Zowel qua soloafstand als qua voorsprong zette de Alpecin-Fenixrenner op het NK in Wijster dus een nieuw record neer. Een voorsprong die hij zelfs in het veld, als prof, nooit bij elkaar reed. Zijn grootste kloof die hij daar ooit sloeg aan de finish was in de cross van Niel, in november 2019: 1 minuut en 21 seconden. Op het WK in Dübendorf, begin februari dit jaar, was dat één seconde minder. Het is zelfs al geleden van zijn laatste cross als junior, in februari 2013 in Oostmalle, dat Van der Poel met een grotere voorsprong over de eindstreep kwam: toen 1 minuut en 32 seconden, vs. 1 minuut en 31 seconden op het NK op de weg.In het mountainbiken won MVDP als prof wel al twee keer met een grotere voorsprong dan op het NK van afgelopen zondag. Maar telkens na een marathonrace en tegen een beperkte tegenstand: met 2 minuten en 22 seconden in de tweede rit van de Belgian Mountainbike Challenge 2019, en met 2 minuten en 55 seconden in de eerste rit van de Rioja Bike Race in 2018.Opvallend: zondag was het 6 maanden en 21 dagen geleden dat de 25-jarige Nederlander nog eens de handen in de lucht had kunnen steken, sinds het WK veldrijden in Dübendorf.Het was geleden van 2010 (!) dat Van der Poel zo lang had moeten wachten op een zege: toen 6 maanden en... 30 dagen, tussen zijn laatste crosszege als eerstejaarsnieuweling (op 20 februari 2010 in Lebbeke) en zijn eerste als tweedejaarsnieuweling (op 19 september 2010 in Erpe-Mere).Woensdag strijdt de kersverse Nederlandse kampioen al om een nieuwe trui, want dan is hij topfavoriet op het EK in Plouay. Bij winst zou hij al voor de zevende keer in zijn loopbaan (over alle drie wielerdisciplines) zich tot Europees kampioen kunnen kronen, weliswaar voor het eerst op de weg, na zilver op het EK 2018 in Glasgow.