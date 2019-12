Remco Evenepoel heeft de 28e Kristallen Fiets gewonnen. De 19-jarige renner van Deceuninck - Quick- Step is de jongste winnaar in de geschiedenis van de prijs.

Remco Evenepoel haalde het voor zijn ploegmaat Philippe Gilbert. Wout van Aert (Jumbo-Visma) moest vrede nemen met een derde plaats.

De 19-jarige Evenepoel koerste het voorbije seizoen zijn eerste wedstrijden bij de profs en bracht onder meer de Ronde van België, de Clasica San Sebastian en het EK tijdrijden op zijn naam. Voorts snelde hij naar zilver op het WK tijdrijden, waarin enkel Rohan Dennis te sterk was.

Op de erelijst van de Kristallen Fiets volgt Evenepoel Victor Campenaerts op, die deze keer ook bij de genomineerden was, vooral dankzij zijn werelduurrecord, maar naast de hoofdprijs greep.

Kristallen Fiets

De Kristallen Fiets is een verkiezing georganiseerd door de krant Het Laatste Nieuws. De trofee wordt uitgereikt door een kennersjury van journalisten (schrijvende pers, audiovisuele en nieuwe media), de verschillende ex-laureaten (onder wie Andrei Tchmil, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Philippe Gilbert, Tom Boonen, Sven Nys en Greg Van Avermaet), een delegatie van Belgian Cycling, de verschillende bondscoaches en ruim 40 wielercoryfeeën en oude gloriën. Daarbij onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Etienne De Wilde, Roland Liboton, Freddy Maertens, Eric Vanderaerden, Johan De Muynck en Lucien Van Impe.

Evenepoel is de jongste winnaar in de geschiedenis van de Kristallen Fiets. Enkele weken terug moest hij nog vrede nemen met een tweede plaats in de verkiezing van de Flandrien, georganiseerd door Het Nieuwsblad, waarin Wout van Aert hem toen met één punt klopte.

Recordhouder van de Kristallen Fiets is Johan Museeuw (1993, 1995, 1996, 1997 en 2002) met vijf trofeeën. Philippe Gilbert (2008, 2009, 2010, 2011), Tom Boonen (2004, 2005, 2006, 2012) en Greg Van Avermaet (2014, 2015, 2016, 2017) hebben elk vier Kristallen Fietsen in de prijzenkast.