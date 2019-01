Remco Evenepoel (19) wordt knap derde in tijdrit Ronde van San Juan

De leiderstrui ging naar Julian Alaphilippe.

Twaalf kilometer lang was de derde etappe van de Ronde van San Juan, een individuele tijdrit in Pocito.

Het principe was simpel: zes kilometer op, zes kilometer terug op een kaarsrechte en biljartvlakke weg. En dat op de traditionele racefiets van de renners, want speciale tijdritfietsen waren verboden.

De richttijd voor Remco Evenepoel, laat gestart als dertiende in het klassement, was de topchrono van de Oostenrijker Felix Grossschartner (BORA - Hansgrohe). Hij was 13 minuten en 57 seconden onderweg geweest.

Op het keerpunt halverwege deed Evenepoel een pak beter dan Grossschartner, aan de finish werd het nog spannend: er bleven nog vier seconden marge over, voldoende voor een plekje in de 'hot seat'.

Lang bleef Evenepoel echter niet op 1, want de verrassende Italiaan Valerio Conti perste na een voorzichtige start een veel betere tweede helft uit de benen en bleek acht tienden van een seconde sneller dan de jonge Belg.

De grote bedreiging voor die toptijd bleek van de ritwinnaar van de tweede etappe te komen: Julian Alaphilippe deed halverwege al beter dan Conti en was op de streep twaalf seconden sneller.

Leider Fernando Gaviria werd na Alaphilippe, Conti, Evenepoel, Grossschartner en Winner Anacona zesde, maar hij was 21 seconden langer onderweg dan Alaphilippe.

Opvallend: de 19-jarige Evenepoel deed op zijn derde koersdag als prof beter dan enkele van de grootste namen in het wielrennen: drievoudig wereldkampioen Peter Sagan was 14 seconden trager in de tijdrit, klassementsspecialist Nairo Quintana 26 seconden. Tweede Belg Tiesj Benoot (achttiende in de tijdrit) deed 37 seconden trager dan Evenepoel.

Woensdag krijgen de renners in San Juan de langste etappe voor de wielen, goed voor 186 kilometer en enkele beklimmingen. De koninginnenetappe wacht vrijdag met een aankomst op ruim 2.600 meter hoogte bovenop de Alto Colorado.