Remco Evenepoel heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick-Step met vijf jaar verlengd, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie dinsdag bekend.

De 21-jarige Evenepoel ligt zo tot minstens eind 2026 onder contract bij het team van Patrick Lefevere, wat betekent dat waarschijnlijk ook de toekomst van de ploeg verzekerd is wat betreft sponsordeals.

Evenepoel is nog maar sinds twee jaar profrenner, maar won in die korte periode wel al veertien koersen voor The Wolfpack, waaronder het EK tijdrijden en de Clasica San Sebastian. Vorig jaar kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Lombardije en daarvan herstelt het Belgische goudhaantje nog steeds. Momenteel is hij op stage in de Sierra Nevada. De terugkeer in competitie wordt begin mei verwacht in de Ronde van Italië.

'Voor mij is het een eer dit contract voor vijf jaar te mogen tekenen', vertelde Evenepoel. 'Volgens Patrick kreeg er nooit voordien een renner zo'n langdurig contract bij de ploeg. Ik ben trots en blij in deze ploeg te blijven, hopelijk kunnen we samen onze dromen waarmaken, ook al komt met deze contractverlenging al een droom uit. Nu is het vol spanning uitkijken naar de toekomst.'

Ook Lefevere is meer dan tevreden dat de deal rond is. De vorige overeenkomst zou eind dit jaar aflopen en dat wekte de interesse van heel wat teams op. 'Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van onze ploeg', bekende Lefevere. 'Iedereen kent Remco's capaciteiten en weet waartoe hij in staat is. Hij zegt dat hij gelukkig is bij ons en nu is het aan mij om hem ook gelukkig te houden. Mijn veertig jaar ervaring in deze sport vertelt mij immers dat gelukkige renners beter presteren. Hopelijk beleven we samen nog schitterende momenten.'

