De 22-jarige Belg is klaar om dit seizoen opnieuw te schitteren. Maar eerst blikt hij in de wielergids van Sport/Voetbalmagazine terug op vorig jaar. Een voorsmaakje.

De Olympische Spelen waren je hoofddoel. Waaraan lag het dat je daar niet aan de - in de eerste plaats je eigen - verwachtingen voldeed?

Remco Evenepoel: 'Als ik louter naar mezelf kijk, dan had ik daar meer van verwacht. Dat klopt. Nochtans had ik een super goeie voorbereiding achter de rug met na de positieve maand juni ook een quasi perfecte hoogtestage in Livigno. De testen die ik aflegde op de cols, gaven aan dat ik klaar was voor de Spelen, maar ik raakte te vermoeid in de aanloop naar de week dat het allemaal moest gebeuren. Ik was niet meer fris genoeg om te presteren zoals ik dat vlak daarvoor wel nog kon. Ook daaruit heb ik geleerd.'

Heb je ook iets geleerd van hoe je de wedstrijd aanpakte?

Evenepoel: 'Er kwam kritiek omdat ik te vroeg in de aanval trok en die was terecht. Het gebeurde op een moment dat het peloton in drie stukken viel. Ik volgde mijn instinct en dat was verkeerd. Dat geef ik toe. Soms moet je je temperament in toom houden, misschien de kat wat uit de boom kijken en afwachten tot een beter moment. Kortom, gewoon slimmer zijn.'

Later lazen we dat er ook wrevel zou ontstaan zijn nog voor de wedstrijd. Je zou niet met de Belgische selectie op pad gegaan zijn omdat je de dag voor een belangrijke wedstrijd liefst op de rollen traint.

Evenepoel: 'Als het niet warm is, train ik graag op de rollen voor een wedstrijd, maar op de Olympische Spelen is dat niet gebeurd. En evenmin op het EK of het WK. Er zijn veel fabels verschenen. Ik denk echt niet dat ik een slechte invloed heb op een groepssfeer. Dat mag je gerust navragen.' ( lachje)

De Vuelta

Tijdens de ploegvoorstelling in Calpe maakte je je programma bekend. Naast de Waalse klassiekers, waar Quick-Step Alpha Vinyl met wereldkampioen Julian Alaphilippe als speerpunt start, valt vooral de hele reeks rittenwedstrijden op in de aanloop naar je hoofddoel, de Vuelta.

Evenepoel: ( pikt in) 'Langere koersperiodes zie ik als de beste manier om mij voor te bereiden. Uiteraard zijn niet alle wedstrijden louter voorbereiding. Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland zijn WorldTourwedstrijden en dus van hoog niveau. Daarin zal ik me kunnen meten met de toppers en kan ik als de opportuniteit zich aandient voor een goed klassement gaan. In topvorm naar de Vuelta trekken, zonder me vast te pinnen op een resultaat, is inderdaad wel het hoofddoel. Ik kijk alvast uit naar mijn tweede grote ronde. Ik koers graag in Spanje, want ik heb veel goede herinneringen aan de wedstrijden die ik in dat land reed. '

Een klassement nastreven in een grote ronde is relatief nieuw voor jouw ploeg. Hoe schat je de mogelijke steun in het hooggebergte in?

Evenepoel: 'Voor dat werk hebben we er enkele sterke jongens bijgehaald dit seizoen, maar op dit moment is natuurlijk nog niet bekend welke renners allemaal de Ronde van Spanje zullen rijden. De doelen van de ploeg zullen daarvan afhangen. Gaat er een sprinter mee? Proberen we vooral ritten te winnen? Gaan we vol voor het klassement? Maar ook al gaan we met een halve sprintploeg, dan nog heb ik er vertrouwen in dat er mooie zaken mogelijk zijn.'

Lees het volledige interview met Remco Evenepoel in de Wielergids 2022 van Sport/Voetbalmagazine.

