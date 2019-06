Remco Evenepoel heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Het is voor het nog altijd maar 19-jarige wielertalent van Deceuninck-Quick.Step zijn eerste individuele zege bij de profs.

Remco Evenepoel haalde het na 180,8 kilometer tussen Knokke-Heist en Zottegem solo, met een voorsprong van liefst 42 seconden op het jagende peloton. Daarin won zijn Nederlandse ploegmakker Fabio Jakobsen de sprint om de tweede plaats. Tim Merlier werd knap derde.

Evenepoel neemt de leiderstrui meteen ook over van de Nederlander Jan-Willem van Schip (Roompot-Charles), woensdag de verrassende winnaar van de openingsetappe.

Vrijdag wordt er een individuele tijdrit gereden in deze Ronde van België, over 9,2 kilometer in Grimbergen.