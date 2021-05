Op een week van de start van de Giro sprak Knack met Belgische rondehoop Remco Evenepoel. 'Ik wil pas echt mijn topniveau halen op de Olympische Spelen.'

Nog een week en Remco Evenepoel begint in Turijn aan zijn eerste grote ronde met de Giro d'Italia. De rittenkoers kondigt zich aan als een titanengevecht tussen Egan Bernal, Romain Bardet, Mikel Landa, Simon Yates en nog enkele outsiders. Normaal zou Evenepoel altijd tussen de favorieten staan, maar na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije in augustus 2020 en een complexe revalidatie moet de kopman van Deceuninck- Quick Step zijn ambitie bijstellen.

Met welke ambitie start je in de Giro?

Remco Evenepoel: 'Ik ben een winnaar en ik leg de lat hoog, maar de situatie is nu helemaal anders. Ik zat vier maanden niet op de fiets en heb amper drie maanden training in de benen. Dan moet je realist zijn en mag je niet dromen van een klassement. Ik weet ook niet hoe mijn lichaam zal reageren.

'Kijk, in de eerste plaats ben ik enorm dankbaar dat ik nog kan fietsen. Ik ben door het oog van de naald gekropen. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer of sprak ik met u vanuit een rolstoel. Let wel, dat wil niet zeggen dat ik geruisloos in het peloton zal koersen. Stel dat ik een goede dag heb, en ik voel dat er iets moois in zit, dan zal ik die kans niet laten liggen. Maar als er een dag is dat ik 40 minuten verlies, zal ik daar niet kwaad of ontgoocheld om zijn. Dat hoort gewoon bij het proces op de weg terug naar de top.'

Wanneer wil je weer je topniveau halen?

Evenepoel: 'In de zomer, op de Olympische Spelen. Als de Giro loopt zoals we dat voor ogen hebben, dan moet ik er sterker uit komen. Daarna volgt een periode van rust en bereid ik me via een hoogtestage voor op de weg- en tijdrit in Tokio. Ik win graag. Het is mijn passie, dat stuwt me vooruit. Maar nu in de Giro ligt dat anders, ik hoef niet te presteren, ik krijg geen mannen mee om me te ondersteunen. Als je een ploeg rond je hebt, wil je het ook voor hen klaarspelen, maar nu is daar geen sprake van.'

Zonder koersen naar de Giro. Is dat geen risico?

Evenepoel: 'Natuurlijk, dat kan goed of dat kan slecht uitdraaien, maar het is nu gewoon geen optie. De focus ligt op de heropbouw van mijn conditie, niet op wedstrijden. Ik maak me er ook niet al te veel zorgen om. Vorig jaar trok ik voor de Ronde van Burgos (die Evenepoel won, nvdr) ook enkel met een hoogtestage in de benen naar een koers. Toen was de situatie wel anders door corona, maar we hebben geleerd dat ik me goed kan klaarstomen op een hoogtestage. Alleen is het verschil dat ik nu een minder grote trainingsbasis in de benen heb. Het wordt afwachten dus hoe mijn lichaam reageert.'

Beseft u dat de buitenwereld ondanks alles veel van u verwacht?

Evenepoel: 'Daar kan ik niet veel aan doen. Ik weet vanwaar ik kom en ik start zonder stress in Turijn. Er moet niks. Dit is mijn eerste grote ronde, mijn eerste koers over drie weken. Ik wil ervaring opdoen en ik zie wel hoe mijn lichaam reageert na mijn zware val.'

