De revalidatie van Remco Evenepoel verloopt voorspoedig.

Het toptalent van Deceuninck-Quick Step, die dinsdag voor de start van het BK op de weg in Halle zijn collega's nog even kwam groeten, reed gisteren een dik uur op de rollen. Hij kwam op Zwift tot 35 kilometer.

Remco Evenepoel komt dit seizoen niet meer in actie na een val in de Ronde van Lombardije half augustus, waarbij hij breuken in zijn bekken opliep. Een operatie was niet nodig. De twintigjarige Vlaams-Brabander moest enkele weken rusten om zijn breuken te laten helen.

