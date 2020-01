Remco Evenepoel zal dit seizoen met de Ronde van Italië zijn eerste grote ronde rijden. Dat maakte de renner bekend tijdens zijn stage met Deceuninck-Quick Step in Calpe.

'De Giro vindt een nieuwe kanibaal', zo kopt het artikel in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport waarin Remco 'Eddy' Evenepoel bekendmaakt dat hij in 2020 de Giro zal rijden.

Waar hij eerder nog onduidelijk was over zijn deelname aan de Ronde van Italië, sprak hij nu duidelijke taal vanop de teamstage van Deceuninck-Quick Step in Calpe. 'Ja, ik zal aan de start staan van de Giro. Dit is een grote eer en de eerste grote ronde in een hopelijk lange carrière. Ik kijk er naar uit.'

'Nadat ik zekerheid had over de Olympische Spelen, begon het idee te rijpen met de ploeg. De Giro zal dan ook een belangrijk deel zijn van de voorbereiding op de olympische tijdrit. Met de Ronde van Italië zal ik ook mijn grenzen kunnen verlengen, want mij langste rittenkoers tot nu was eentje van slechts 9 dagen.'

Met welke ambities Evenepoel aan de start zal gaan, is nog niet duidelijk. 'Het is vooral de bedoeling om ervaring op te doen, dus ik zal zonder stress afreizen. Misschien rijd ik 2 of drie weken of maar tien dagen. Dat moet allemaal nog duidelijk worden.'

De openingstijdrit op 9 mei in Boedapest is misschien een van de ritten waarin Evenepoel een gooi kan doen naar de eindzege. 'Ik ben goed tegen het uurwerk, maar het is minder dan 10 km, terwijl ik beter tot mijn recht kom in langere tijdritten. Maar op een goeie dag is alles mogelijk.'

Videoboodschap

Vandaag verspreidde de ploeg van Remco Evenepoel ook een videoboodschap waarin Evenepoel zelf zijn deelname bevestigt. 'Ik start in de Giro, mijn eerste grote ronde. Ik kijk er enorm naar uit en het wordt een enorme ervaring om te zien hoe ik me voel om zo'n drie weken te koersen in een ronde. Het wordt een ontdekkingsreis om zo'n ronde te beleven en ook een van de eerste keren dat ik zal koersen in Italië als prof', gaat hij verder. 'Ik denk dat het een goede ervaring wordt en hopelijk zal ik er heel goede herinneringen aan hebben. Ik kijk er echt naar uit en ik hoop dat ik me elke dag zal amuseren en veel zal leren.

Weinig toppers

De organisatie van de Giro zal tevreden zijn met de deelname van Remco Evenepoel, want voorlopig tekenen nog niet veel toppers present. De meeste ronderijders kiezen namelijk voor de Tour als voorbereiding op de Olympische Spelen. Bovendien is de recuperatietijd tussen Giro en Tour met een week verminderd - de Ronde van Frankrijk start een week vroeger door de Spelen - waardoor veel renners de dubbel Giro-Tour niet zien zitten en dus afhaken voor de de strijd om de roze trui.

Van de grote toppers kiezen voorlopig enkel Vincenzo Nibali, Simon Yates, uittredend winnaar Richard Carapaz en Romain Bardet voor de Giro. Team Ineos trekt zelfs met de drie kopmannen Froome, Bernal en Thomas naar La Grande Boucle. Voor de Giro stuurt de Britse formatie de mindere goden Carapaz, Sivakov en Geogeghan Hart.

De Giro start op 9 mei in het Hongaarse Boedapest en eindigt op 31 mei in Milaan.

