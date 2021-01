Remco Evenepoel moet nog minstens drie weken wachten voor hij de trainingen kan hervatten. De schaambeenbreuk die de 20-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step in augustus opliep bij een zware val in de Ronde van Lombardije, is nog onvoldoende hersteld.

Dat vertelde zijn teammanager Patrick Lefevere in het Radio 1-progamma De Tribune.

'Evenepoel ging maandag op controle in het ziekenhuis van Herentals en daar bleek dat de breuk nog niet honderd procent geheeld is', verduidelijkte Lefevere. 'Blijkbaar is de aangroei van het bot toch niet zo snel gegaan als iedereen dacht. Hij had pijn, maar hij heeft dat niet gezegd. Hij dacht dat het een deel van de revalidatie was.'

'We hoopten dat hij dinsdag weer zou fietsen, maar we nemen geen enkel risico meer. Waarschijnlijk blijft hij dus nog eens drie weken van de fiets. Dan komen we uit bij 8 februari, exact drie maanden voor de start van de Giro. Drie weken extra zullen een carrière niet verhinderen. Het komt hard aan, maar hij gaat er voorlopig goed mee om. Als de Giro rijden een risico vormt, doen we dat niet. We gaan niet nog eens dezelfde fout maken om te snel te herbeginnen. Als hij mag beginnen op 8 februari, dan is drie maanden tot de Giro heel kort, maar het kan ook genoeg zijn. We kunnen ook zonder verwachtingen naar Italië gaan. Een ervaring van een grote ronde kan hem veel bijbrengen.'

Liever Vuelta dan Tour

'En als de Giro niet haalbaar blijkt, zijn er andere opties. De Tour zou eventueel kunnen, maar wij opteren dan liever - en Remco ook - voor een normaal wegseizoen en de Vuelta.'

In december vertelde Evenepoel nog dat hij ruim voor zat op schema en al vele uren maakte op de fiets. Vorige week zei hij op de teamprestatie dat hij niet meer op de fiets kan trainen. 'Er doken wat problemen op tijdens mijn revalidatie. Mijn comeback is een beetje vertraagd en ik weet nog niet wanneer ik zal herstarten', klonk het toen.

