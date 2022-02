Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft de 48e Ronde van de Algarve (2.Pro) op zijn naam geschreven. Zijn leidersplaats kwam zondag in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar.

Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) heeft de slotrit in de Ronde van de Algarve (Por/2.Pro) gewonnen. De Colombiaan haalde het op Alto de Malhao voor Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) en Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) kwam niet meer in de problemen, finishte als vijfde in de daguitslag en is eindwinnaar.

Ondanks verschillende aanvalspogingen in het begin reed na 50 km nog steeds een compact peloton bij elkaar. Uiteindelijk zou zich een omvangrijke kopgroep afscheiden van zo'n 20 renners: Yves Lampaert, Dries De Bondt waren mee, net zoals Tom Pidcock. Niemand vormde een gevaar voor het eindklassement, de vluchters kregen snel twee minuten cadeau.

Vooraan liep het wel even fout voor Pidcock. Hij kwam ten val met Oscar Riesebeek, die laatste kon zijn tocht niet voortzetten. Bij de eerste beklimming van de Alto do Malhao was de kopgroep intussen stevig uitgedund: enkel Dries De Bondt en Georg Zimmerman bleven over.

In het peloton der favorieten roerde Martinez zich even bij die eerste passage, Evenepoel counterde gevat. Uiteindelijk zouden de koplopers gevat worden nog voor de laatste passage van de slotklim.

Het peloton dunde uit, Vervaeke mende vooraan, op 1,4 km zwaaide hij af waarna Evenepoel zelf even aanviel. Met vijf zouden ze strijden om de zege, in de sprint bergop liet Evenepoel het varen toen McNulty aanzette. Het was Higuita die uiteindelijk die sprint won, voor Martinez.

Evenepoel wint de Ronde van Algarve voor de tweede keer in zijn carrière na eindwinst in 2020.

