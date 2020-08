Elke week belichten we een opvallend cijfer uit de sportactualiteit. Deze keer: 4, of het aantal opeenvolgende zeges in rittenkoersen die Remco Evenepoel dit jaar al heeft behaald.

Het begon met een eindoverwinning in de Ronde van San Juan op 2 februari. Daarna zette Remco Evenepoel de Ronde van de Algarve naar zijn hand (15 februari). Om na de maandenlange coronaonderbreking ook de Ronde van Burgos (1 augustus) en zondag de Ronde van Polen op zijn naam te schrijven.

De eerste WorldTourrittenkoers op zijn palmares, op een leeftijd van 20 jaar, 6 maanden en 15 dagen. Daarmee werd Evenepoel de jongste winnaar ooit van een WorldTourrittenkoers, 1 maand en 12 dagen jonger dan Tadej Pogacar toen hij vorig jaar de Ronde van Californië won, op een leeftijd van 20 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Nog straffer op die leeftijd is de vier op een rij in rittenkoersen, in hetzelfde seizoen. Iets wat in de 21e eeuw alleen de allerbeste ronderenners hem hebben voorgedaan.

En ze zijn slechts met zijn vieren:

In 2018 won Alejandro Valverde achtereenvolgens de Ronde van Valencia, de Abu Dhabi Tour (WT), de Ronde van Catalonië (WT) en La Route d'Occitanie.

In 2013 zette Chris Froome achtereenvolgens de Critérium International, de Ronde van Romandië, het Critérium Dauphiné en de Tour de France op zijn erelijst. Nadat hij in het begin van het seizoen al de Ronde van Oman had gewonnen en tweede was geworden in Tirreno-Adriatico.

In 2012 was Bradley Wiggins na een derde plaats in de Ronde van Algarve de beste in achtereenvolgens Parijs-Nice, de Ronde van Romandië, het Critérium Dauphiné en de Tour de France.

En in 2008 toonde Alberto Contador zich na een derde stek in de Ronde van Murcia de sterkste in de Ronde van Castilla y Leon, de Ronde van Baskenland, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje.

Vijf en zes?

Reeksen die qua kwaliteit dus nog iets straffer waren dan de reeks van Evenepoel. Maar hij kan hen wel overtreffen door in september er een vijf op een rij van te maken, in de Tirreno-Adriatico. Een ongeslagen serie die niemand sinds 2000 heeft neergezet.

En wie weet scoort de Vlaams-Brabander in oktober zelfs een zes op zes als hij ook de Giro zou winnen, zijn eerste grote ronde.

Dat zou in het hedendaagse wielrennen helemaal uniek zijn. Zelfs de laatste twee renners die vijf keer de Tour wonnen, Miguel Indurain en Bernard Hinault, stranden telkens na vier opeenvolgende zeges in een rittenkoers.

Merckx evenaren?

Uiteraard deed de renner met wie Evenepoel steevast wordt vergeleken ooit wel beter.

Eddy Merckx zette in 1971 zijn strafste reeks neer. Toen won hij alle grote en kleine rittenkoersen waarin hij startte, négen op een rij: de Ronde van Sardinië, Parijs-Nice, de Ronde van België, het Critérium des Grimpeurs Le Creusot, de Dauphiné Libéré, de GP du Midi Libre, de Tour de France, de Cronostaffetta en de Escalada a Montjuich.

Met die nuance dat het Critérium des Grimpeurs, de Cronostaffetta en de klimkoers in Montjuich rittenkoersen waren die op één dag plaatsvonden, met een tijdrit en een etappe in lijn.

Reken je die niet mee, dan haalde Merckx een zes op zes. Precies het aantal dat Evenepoel kan scoren als hij dit seizoen ook nog de Tirreno en de Giro wint.

En daar zou niemand nog van schrikken.

