Remco Evenepoel gaat na zijn val in rit 17 donderdag niet meer van start in de achttiende etappe van de Giro d'Italia. Dat meldde zijn team Deceuninck - Quick-Step woensdagavond.

Onderzoek bracht geen breuken aan het licht, maar de 21-jarige renner heeft wel meerdere snijwonden en kneuzingen opgelopen, onder meer aan de linkerhand en -knie. Ook aan de ribben heeft hij last.

Het medische team besliste dat Evenepoel met het oog op een spoedig herstel best de race kan verlaten, zodat hij zich op zijn volgende doelen in het seizoen kan gaan richten.

Onderzoek bracht geen breuken aan het licht, maar de 21-jarige renner heeft wel meerdere snijwonden en kneuzingen opgelopen, onder meer aan de linkerhand en -knie. Ook aan de ribben heeft hij last. Het medische team besliste dat Evenepoel met het oog op een spoedig herstel best de race kan verlaten, zodat hij zich op zijn volgende doelen in het seizoen kan gaan richten.