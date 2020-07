Remco Evenepoel laat zich ook in de coronacrisis van zijn beste kant zien. De wielrenner schenkt namelijk 900 mondmaskers aan zijn eigen supportersclub in Geraardsbergen.

De supportersvereniging vertelde het goede nieuws in Het Nieuwsblad. 'Het gaat om 900 maskers die verdeeld worden onder de leden van de fanclub in Geraardsbergen en Schepdaal', vertelt Fred Penne, de uitbater van de Bar Gidon in Geraardsbergen, waar het supporterslokaal van Evenepoel is.'De maskers zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de fanclub. Maar ik laat zelf nog 250 maskers maken met het logo van de Bar Gidon, een creatie van NLS Sportswear uit Geraardsbergen, en bij ons te koop.'

Bar Gidon is de plek waar de jonge wielrenner kind aan huis is en vaak stopt tijdens een van zijn trainingsessies. Bovendien is Penne erg goed bevriend met Evenepoel, want hij hielp hem nog met de voorbereiding toen de renner van Deceuninck-Quick Step tijdens de coronacrisis 50 keer over de Muur reed.

De mondmaskers komen bovendien op een erg goed moment, want in de meeste steden en dorpen moet je verplicht een masker dragen op de drukkere straten en pleinen.

De supportersvereniging vertelde het goede nieuws in Het Nieuwsblad. 'Het gaat om 900 maskers die verdeeld worden onder de leden van de fanclub in Geraardsbergen en Schepdaal', vertelt Fred Penne, de uitbater van de Bar Gidon in Geraardsbergen, waar het supporterslokaal van Evenepoel is.'De maskers zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de fanclub. Maar ik laat zelf nog 250 maskers maken met het logo van de Bar Gidon, een creatie van NLS Sportswear uit Geraardsbergen, en bij ons te koop.' Bar Gidon is de plek waar de jonge wielrenner kind aan huis is en vaak stopt tijdens een van zijn trainingsessies. Bovendien is Penne erg goed bevriend met Evenepoel, want hij hielp hem nog met de voorbereiding toen de renner van Deceuninck-Quick Step tijdens de coronacrisis 50 keer over de Muur reed. De mondmaskers komen bovendien op een erg goed moment, want in de meeste steden en dorpen moet je verplicht een masker dragen op de drukkere straten en pleinen.