Remco Evenepoel zal dit najaar aan de start staan van de Giro, maar niet in de Waalse klassieker Luik-Bastenaken-Luik, zo zei Patrick Lefevere, zijn ploegmanager bij Deceuninck - Quick-Step, woensdag in Extra Time Koers.

Aanvankelijk was het de bedoeling het twintigjarige toptalent dit seizoen zowel Luik als Giro te laten rijden. Door de coronacrisis moesten beide koersen echter uitgesteld worden en met hun nieuwe plaats op de kalender overlappen ze elkaar. Luik-Bastenaken-Luik valt samen met de tweede Giro-rit. 'Remco zal dit najaar de Giro rijden. We willen op dat gebied niet afwijken van zijn programma', aldus Lefevere in Extra Time Koers. 'Het is wel intriest dat hij daardoor niet kan meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. Maar Remco is nog maar twintig jaar. Stel je voor dat hij al 37 was. Dan was dat iets anders geweest.'