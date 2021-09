Eddy Merckx verklaarde afgelopen week in de pers dat Remco Evenepoel, die zondag in de wegrit van het WK wielrennen in België in steun koerst van kopman Wout van Aert, vooral voor zichzelf rijdt. Evenepoel reageerde donderdag, tijdens een persmoment in aanloop naar de wegrit in het Belgische teamhotel in Mechelen, op de woorden van Merckx. 'Heel jammer', klonk het bij het talent van Deceuninck-Quick-Step.

Merckx toonde zich in de pers behoorlijk streng voor Evenepoel. 'Als er echt maar één kopman is, moet je Evenepoel eigenlijk niet meenemen', zei de wielerkampioen. 'Hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we op de Olympische Spelen gezien.'

Verklaringen die Evenepoel niet kon smaken. 'Het is altijd iets, hij moet altijd iets zeggen', stak de renner uit Schepdaal vrij gepikeerd van wal, om nadien zijn woorden te nuanceren. 'Ik heb heel veel respect voor Eddy Merckx, maar misschien is dat niet wederzijds. Hij is de grootste Belgische coureur aller tijden, maar ik vind het heel jammer dat hij zoiets zegt. Misschien is het omdat ik indertijd niet voor de ploeg van zijn zoon Axel (die een opleidingsploeg heeft, red.) heb gekozen? Ik sta zeker niet aan de start om de ploeg te 'flikken', in geen geval.'

