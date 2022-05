Remco Evenepoel heeft dinsdag de 78e editie van Gullegem Koerse gewonnen. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl rondde een solo van negen kilometer af. In de sprint om de tweede plaats liet Sasha Weemaes Jarne Van Grieken achter zich. Greg Van Avermaet werd vierde.

Het is de vijfde zege op acht dagen tijd voor de 22-jarige 'Prins van Schepdaal'. Vorige week won hij drie ritten in de Ronde van Noorwegen (2.Pro), waar hij ook de eindzege op zak stak.

Op de erelijst volgt Evenepoel zijn teamgenoot Stan Van Tricht op. Quick-Step won nu de jongste drie edities van de West-Vlaamse kermiskoers. In 2019 deed het dat met Yves Lampaert.

