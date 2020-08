Remco Evenepoel is zaterdag derde geworden in de slotrit van de Ronde van Burgos (2.Pro/Spa). Het fenomeen van Deceuninck-Quick-Step verzekerde zich zo van eindwinst.

Remco Evenepoel wint zaterdag zijn derde rittenkoers in 2020 na de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. De dagzege na de klim naar de Lagunas de Neila ging naar de Colombiaan Iván Ramira Sosa (Team Ineos), die de voorbije twee edities van de Spaanse rittenkoers won.

Evenepoel greep donderdag de macht in de Ronde van Burgos en startte de slotrit met 18 tellen voorsprong op George Bennett. Deze slotrit omvatte drie beklimmingen van derde categorie en de slotklim van 11,8 km aan 5,6 procent. Standhouden was de boodschap voor Evenepoel. Nadat de kopgroep van zes met Gotzon Martin, Ángel Madrazo, Dani Navarro, Arjen Livyns, Delio Fernández en Joel Nicolau nog voor de slotklim werd opgeraapt, onder meer door het beukwerk van Bahrain-McLaren en Mitchelton-Scott, was het uitkijken naar de finale.

Bahrain trok het tempo omhoog voor Landa, derde in de stand, en de Bask viel bergop als eerste aan. Het was Sepp Kuss van Jumbo-Visma die voor ploegmaat Bennett het gaatje dichtte. Landa trok daarna nog eens door en sloeg een kloofje. Bennett had geen antwoord in huis en verspeelde zijn tweede plaats. Finaal wisten Esteban Chaves, Sosa en leider Evenepoel wel de aansluiting bij Landa te maken.

De Bask wist van geen ophouden en ging opnieuw op de trappers staan. Nu moest Chaves eraf. Evenepoel nam over. Het viel weer even stil, waardoor Almeida, ploegmaat van Evenepoel, weer kon aansluiten. Daarna bestookte Evenepoel Landa, maar die remonteerde onze landgenoot en het was uiteindelijk Sosa die van de rivaliteit wist te profiteren en in de laatste 500 meter het verschil maakte. De dagwinst ging naar Sosa, Evenepoel werd derde achter Landa. In het eindklassement houdt Evenepoel 30 seconden voorsprong over op Landa en 1:12 op ploegmaat Almeida. Ben Hermans is terug te vinden op de zevende plaats, op 2:25.

