Remco Evenepoel zal, als zijn herstel verder de goede kant uitgaat, aan de start van de Giro staan, maar dan wel zonder competitie in de benen. 'Het heeft geen nut om snel snel twee weken vroeger nog wat wedstrijden te rijden, in de Ardennen bijvoorbeeld, om koersritme op te doen.'

Remco Evenepoel fietst opnieuw sinds 9 februari, drie maanden voor de start van de Giro op 8 mei. 'Drie maanden is kort', vertelde hij. 'Maar het is intussen toch wel al geweten dat ik er zonder ambitie start, zonder verwachtingen.

'Ik beschouw de Giro als een voorbereiding op de zomer, het is een soort van stage van drie weken om me klaar te stomen op die grote doelen later op het jaar. Misschien pik ik er af en toe een ritje uit, maar ik mik er niet op het klassement. We vertrekken niet met dat idee naar de Giro.'

Focus op conditie

Evenepoel zal ook geen competitie in de benen hebben voor de Giro. 'Neen, en dat is een risico, en dat kan goed of slecht uitdraaien, maar het is een keuze die we gemaakt hebben. De focus ligt op de heropbouw van mijn conditie nu en drie maanden is niet lang.

'Het geeft geen nut om snel snel twee weken vroeger nog wat wedstrijden te rijden, in de Ardennen bijvoorbeeld, om koersritme op te doen. De keuze is gemaakt om die conditie aan te scherpen. We zullen achteraf zien of dat een goede keuze was.

Hoogtestages

Wel zal hij twee hoogtestages afgewerkt hebben voor de Giro. De eerste start volgende week op de Teide, de tweede volgt in april, al is de locatie nog niet duidelijk. 'Mijn basisconditie is inderdaad nog beperkt', gaf hij toe. 'Maar goed, ik trek niet met het idee naar de Teide dat ik zoals de andere jongens daar trainingen van vijf zes uur zal afwerken. Dat zal maximaal vier, misschien zelfs maar drie uur zijn per dag. We zullen zien wat mijn trainer zegt.

'Kijk, die stage was al ingepland, lang voordat ik mijn terugval had, dus het was een afweging of ik nu wel of niet zou vertrekken naar de Teide, of ik wel genoeg uren in de benen had. Maar ik ga mee met de jongens en dat is een goede zaak, zeker na er zo lang uit geweest te zijn. Het is goed om terug in dat trainingsritme komen, samen trainen, samen eten, aan niets anders denken dan koers en training op zo'n stage. Op hoogte kan je die basisconditie ook makkelijk beter laten worden. Het wordt zo'n beetje een stage als voorbereiding op die andere hoogtestage in april.'

Omdat de tijd zo kort is richting die Giro zal Evenepoel ook geen etappes verkennen. 'Neen, dat is niet het plan, daarvoor is de tijd te kort', zei hij nog.

Olympische Spelen en Vuelta

Overigens zal Evenepoel na de Giro ook geen wedstrijden rijden ter voorbereiding van de Spelen. 'Dat is exact hetzelfde verhaal, dat kan goed of slecht uitdraaien. Anderzijds in het verleden hebben we al gezien dat ik meteen goed kan zijn na een hoogtestage in competitie. En dan heb ik toch al de Giro in de benen.'

Tot slot bestaat de kans dat Evenepoel de Vuelta rijdt. 'Die kans bestaat', eindigde hij. 'Maar die knoop is nog niet doorgehakt. Dat is nog ver weg en een zorg voor later. Het is belangrijk om eerst opnieuw 100% fit te geraken en die hellingen hier in de buurt weer met gemak op te rijden. Daarna nemen we de grote beslissingen', lachte hij.

