Vanuit rennersvakbond CPA is een schrijven vertrokken naar de Internationale Wielerunie (UCI) met de vraag om het 'bidon-reglement' aan te passen. Het protest komt er naar aanleiding van de uitsluiting van Michael Schär (AG2R-Citroën) in de recente Ronde.

'Er is een pak commotie ontstaan na dat bewuste incident in de Ronde van Vlaanderen. Vanuit rennervakbond CPA is een brief vertrokken naar de UCI met de vraag om het reglement ietwat te herzien en enkel bij flagrante overtredingen deze zware maatregelen toe te passen', stelde oud-renner Staf Scheirlinckx van BPCA, die zeer nauwe contacten heeft met CPA.

'In overleg met allerlei instanties werd een tijd terug beslist dat er door renners geen bidons zomaar in de natuur mochten gekieperd worden. De UCI stelde daar een strafmaat tegenover. Die ging in op 1 april. Maar die strafmaat blijkt toch niet in proportie met wat bijvoorbeeld gebeurde in de Ronde van Vlaanderen met Michael Schär. De uitsluiting uit koers deed bij veel renners, ploegleiders en wielerfans de wenkbrauwen fronsen. Die straf was er over en niet echt aanvaardbaar. Gebeurde er hier geen inschattingsfout? Vandaar de actie van de CPA naar de UCI toe.

'Ik denk dat de UCI wel openstaat voor dialoog en zal ingaan op de vraag om de strafmat aan te passen. Let wel, ik ben er ook tegen dat bidons zomaar her en der worden gegooid. Wij moeten als wielerliefhebber respect hebben voor het milieu maar dit was toch wat anders', aldus Scheirlinckx.

'Er is een pak commotie ontstaan na dat bewuste incident in de Ronde van Vlaanderen. Vanuit rennervakbond CPA is een brief vertrokken naar de UCI met de vraag om het reglement ietwat te herzien en enkel bij flagrante overtredingen deze zware maatregelen toe te passen', stelde oud-renner Staf Scheirlinckx van BPCA, die zeer nauwe contacten heeft met CPA. 'In overleg met allerlei instanties werd een tijd terug beslist dat er door renners geen bidons zomaar in de natuur mochten gekieperd worden. De UCI stelde daar een strafmaat tegenover. Die ging in op 1 april. Maar die strafmaat blijkt toch niet in proportie met wat bijvoorbeeld gebeurde in de Ronde van Vlaanderen met Michael Schär. De uitsluiting uit koers deed bij veel renners, ploegleiders en wielerfans de wenkbrauwen fronsen. Die straf was er over en niet echt aanvaardbaar. Gebeurde er hier geen inschattingsfout? Vandaar de actie van de CPA naar de UCI toe. 'Ik denk dat de UCI wel openstaat voor dialoog en zal ingaan op de vraag om de strafmat aan te passen. Let wel, ik ben er ook tegen dat bidons zomaar her en der worden gegooid. Wij moeten als wielerliefhebber respect hebben voor het milieu maar dit was toch wat anders', aldus Scheirlinckx.