Riccardo Ricco heeft zijn lesje blijkbaar nog steeds niet geleerd. De intussen 37-jarige Italiaan, die momenteel nog een lopende dopingschorsing van 12 jaar tot 2024 uitzit, werd maandag door het Italiaans antidopingagentschap (NADO) levenslang geschorst.

Ricco werd schuldig bevonden aan (een poging tot) illegale handel in verboden middelen. Voor dat vergrijp was een levenslange schorsing de maximumstraf. Gezien het dopingverleden van de Italiaan is het geen verrassing dat het NADO de maximumstraf toepaste. Ricco krijgt ook een boete van 4.000 euro en moet de gerechtskosten van 378 euro betalen.

Ricco testte eerder tijdens de Tour van 2008 positief op CERA, een synthetische variant van EPO. In 2011 belandde hij in het ziekenhuis nadat er iets misging bij een bloedtransfusie, die hij volgens een arts zelf zou hebben uitgevoerd. Hij reed destijds bij het Nederlandse Vacansoleil, waar hij werd ontslagen. De UCI legde hem vervolgens een schorsing tot 2024 op.

De Italiaan werd in het begin van zijn carrière gezien als een absoluut toptalent. Hij won drie ritzeges in de Giro (eentje in 2007 en twee in 2008). In de Tour van 2008 won hij ook twee etappes, maar die werden hem ontnomen na zijn positieve test. (Belga)

