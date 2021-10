Na Il Lombardia van vorige zaterdag krijgt het wielerseizoen een nieuw Italiaans drieluik als slot: de 'Ride the Dreamland'-serie.

Het gaat om drie koersen in de streek van Veneto, ter promotie van de regio in het noordoosten van Italië. Ze worden georganiseerd door ex-renner Filippo Pozzato, de winnaar van onder meer Milaan-Sanremo (2006) die in 2018 met pensioen ging. Na de organisatie van het Italiaans kampioenschap in 2020 in Cittadella zette Pozzato nog een stap verder. Hij blies de Giro del Veneto, een semiklassieker die voor het laatst gereden werd in 2012, nieuw leven in. De wedstrijd tussen Cittadella en Padova vindt op woensdag 13 oktober plaats. Twee dagen later volgt de Serenissima Gravel race, een 126 km lange koers, bestaande uit 75 procent gravel en verdeeld over elf stroken, met start in Jesolo en aankomst in Piazzola sul Brenta. Het is de eerste échte gravel race (wat bijvoorbeeld Strade Bianche niet is) waar alleen profs aan zullen deelnemen.

Na een Granfondo voor wielertoeristen op zaterdag, de VENEtoGO ride, volgt zondag de afsluiter met de nieuwe Veneto Classic. Die start in Venetië en finisht in Bassano del Grappa, met onderweg onder meer een dubbele passage over de muur (in kasseien) van La Tisa, met percentages tot 20 procent. Met plaatselijke rondes wil Pozzato een stadionsfeer creëren zoals in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Op termijn wil de Italiaan zijn Veneto Classic in de WorldTour loodsen. Aan belangstelling geen gebrek, want vijf WordTourteams (onder meer Astana en UAE) en ook Alpecin-Fenix staan nu al op de deelnemerslijst.

Het gaat om drie koersen in de streek van Veneto, ter promotie van de regio in het noordoosten van Italië. Ze worden georganiseerd door ex-renner Filippo Pozzato, de winnaar van onder meer Milaan-Sanremo (2006) die in 2018 met pensioen ging. Na de organisatie van het Italiaans kampioenschap in 2020 in Cittadella zette Pozzato nog een stap verder. Hij blies de Giro del Veneto, een semiklassieker die voor het laatst gereden werd in 2012, nieuw leven in. De wedstrijd tussen Cittadella en Padova vindt op woensdag 13 oktober plaats. Twee dagen later volgt de Serenissima Gravel race, een 126 km lange koers, bestaande uit 75 procent gravel en verdeeld over elf stroken, met start in Jesolo en aankomst in Piazzola sul Brenta. Het is de eerste échte gravel race (wat bijvoorbeeld Strade Bianche niet is) waar alleen profs aan zullen deelnemen. Na een Granfondo voor wielertoeristen op zaterdag, de VENEtoGO ride, volgt zondag de afsluiter met de nieuwe Veneto Classic. Die start in Venetië en finisht in Bassano del Grappa, met onderweg onder meer een dubbele passage over de muur (in kasseien) van La Tisa, met percentages tot 20 procent. Met plaatselijke rondes wil Pozzato een stadionsfeer creëren zoals in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Op termijn wil de Italiaan zijn Veneto Classic in de WorldTour loodsen. Aan belangstelling geen gebrek, want vijf WordTourteams (onder meer Astana en UAE) en ook Alpecin-Fenix staan nu al op de deelnemerslijst.