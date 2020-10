Bondscoach Rik Verbrugghe gaat vanaf komend seizoen aan de slag als sportief manager bij WorldTour-formatie Israel Start-Up Nation, zo bevestigde het team vrijdag.

Bij de toekomstige werkgever van voormalig Tourwinnaar Chris Froome moet de 46-jarige Verbrugghe de gang van zaken tussen het management en de sportieve staff coördineren. In belangrijke koersen zal hij ook de taak van sportdirecteur op zich nemen. Daarnaast mag Verbrugghe van het team bondscoach blijven, al is er daar nog geen definitieve beslissing over.

Rik Verbrugge joins ISN as sportive director



- The Belgian National Coach will co-ordinate between management and sportive side at ISN.

- Verbrugghe will also act as sport director at major races.



Read about Rik Verbrugge here: https://t.co/X1w2BIp4At#yallaisn pic.twitter.com/vr4F23eTq6 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) October 16, 2020

'Ik ben blij en trots dat ik gevraagd ben voor dit prestigieuze langetermijnproject', laat Verbrugghe weten in een mededeling van het team. 'Er wordt hier op wetenschappelijke basis en professioneel gewerkt, met de absolute top als doel. De versterkingen voor komend seizoen onderstrepen die ambitie. Met Chris Froome willen we voor het algemeen klassement in grote wielerrondes gaan. In dit project zal ik de doelen voor de renners en de sportdirecteurs opstellen, opdat het team zijn ambities kan realiseren.'

Het team wil de ervaring van Verbrugghe ten volle benutten. In zijn dertienjarige profcarrière won hij onder meer ritten in Tour en Giro. Na zijn afscheid in 2008 werd hij ploegleider, onder meer voor Quick-Step en BMC. Ook werkte hij voor IAM Cycling en Bahrain-Merida. Die laatste ploeg verliet hij in de herfst van 2018 om bondscoach te worden. Dat leverde tot nu toe drie keer WK-zilver op: vorig jaar met Remco Evenepoel in de tijdrit, en dit jaar met Wout van Aert in weg- en tijdrit.

