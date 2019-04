Rist kanshebbers aast op zege in 103e editie van Vlaanderens Mooiste

Zondagmorgen om 10u30 wordt op de Grote Markt in Antwerpen het startschot gegeven voor de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen. 'Vlaanderens Mooiste' moet ook dit voorjaar weer het hoogtepunt voor de Vlaamse wielerliefhebber worden.

Na een rit van 270,1 km over zeventien hellingen en vijf pittige kasseizones ligt de aankomst in Oudenaarde. Een échte topfavoriet staat er niet aan het vertrek, maar het lijstje kanshebbers oogt vooraf wel indrukwekkend.

Onder de landgenoten is er traditioneel geen gebrek aan kandidaat-winnaars. Greg Van Avermaet (CCC) hoopt op zijn 33e eindelijk eens de hoofdvogel af te schieten, terwijl Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) - de winnaar van 2017 - na een voorjaar waarin hij vooral in dienst van de ploeg reed ook zelf eens zal willen oogsten. Oliver Naesen (AG2R) en Sep Vanmarcke (EF Education First) zagen hun voorbereiding dan weer danig verstoord worden. Naesen leek na zijn tweede plaats in Milaan-Sanremo de grote favoriet te zijn op Rondewinst, maar kampt in de aanloop met bronchitis. Vanmarcke viel vorige week in de E3 Harelbeke en liep daarbij blessures aan de knie en ribben op. De meeste ogen zullen aan Belgische zijde dan ook gericht zijn op Wout van Aert (Jumbo-Visma). De drievoudig wereldkampioen veldrijden reeg de voorbije weken de ereplaatsen aan elkaar en toonde zich op de kasseihellingen telkens bij de beste renners in koers.

Ook aan buitenlandse zijde is het lijstje kanshebbers lang. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) zette woensdag zijn voet naast collega-veldrijder Wout van Aert door in Dwars door Vlaanderen - in zijn tweede WorldTour-wedstrijd - de zege op zak te steken. Bij Deceuninck-Quick Step konden Zdenek Stybar, in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke, en Bob Jungels, in Kuurne-Brussel-Kuurne, al zegevieren. Peter Sagan (BORA-hansgrohe), winnaar in 2016, blijft altijd een gevaarlijke kanshebber, terwijl uittredend winnaar Niki Terpstra (Direct Energie) ook niet uit het oog verloren mag worden. Tot slot is er de eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen van wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar).