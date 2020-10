Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) heeft zaterdag de twintigste en voorlaatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen.

In de laatste bergrit, 190 kilometer van Alba naar Sestriere, was de 25-jarige Brit in een sprint met twee sneller dan de Australiër Jai Hindley. Diens landgenoot Rohan Dennis werd op 25 seconden derde. Pieter Serry was met een veertiende stek op 2:25 beste Belg.

Hindley nam de roze leiderstrui over van de Nederlander Wilco Kelderman (Sunweb). De 24-jarige Australiër en Geoghegan Hart beginnen zondag in exact dezelfde tijd aan de laatste opdracht in de 103e Giro d'Italia: een vlakke tijdrit van 15,7 kilometer in Milaan. Kelderman is op 1:32 derde. Voor Geoghegan Hart is het de tweede ritzege in deze Giro, vorige zondag won hij de vijftiende etappe. Met ook nog twee ritten in de Tour of the Alps van vorig jaar zit hij aan vier profzeges.

Dagboek van de Giro

