Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche hebben dinsdag brons veroverd in de ploegkoers op de Europese kampioenschappen in München. Met 58 punten moesten ze alleen de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (101 ptn) en de Fransen Thomas Boudat en Donavan Grondin (91) voor laten gaan.

De Nederlandse titelverdedigers Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip moesten met 3 punten met een zevende stek vrede nemen. Op het vorige EK bezorgden Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder ons land zilver. Het is de vijfde medaille voor de Belgische baanwielrenners in München. Lotte Kopecky won de afvalling en de puntenkoers.

Robbe Ghys, werd vicekampioen in de puntenkoers. Jules Esters pakte brons in de afvallingskoers. Op de weg voegde Tim Merlier een zesde medaille toe aan de Belgische medailleoogst op de Europese kampioenschappen. Hij sprintte naar brons in de wegrit.

'Was het hoogst haalbare'

Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche sloten dinsdag het EK baanwielrennen in München voor de Belgische delegatie af met een bronzen medaille in de ploegkoers. De Belgen reden een erg actieve koers, maar moesten hun meerdere erkennen in Duitsland en Frankrijk. Roger Kluge en Theo Reinhardt reden met overmacht naar de Europese titel. Na afloop waren Ghys en Van den Bossche erg tevreden met hun derde plaats.

"We zijn op onze plaats geëindigd, denk ik", bevestigde Robbe Ghys, die eerder dit EK al zilver veroverde in de puntenkoers. "We hebben echt wel proberen aanvallen, maar het zat er niet in. Roger (Kluge, red.) had de wedstrijd helemaal in handen. We maken weinig tot geen foutjes. We pakten van in het begin punten. Het is belangrijk hier op een olympisch nummer een podium te pakken. Met Fabio had ik een sterke ploegmaat. Ik denk niet dat ik hem nog veel moet leren. Hij heeft vandaag zijn kans echt gegrepen.

Van den Bossche verving als partner van Ghys de oorspronkelijk voorziene Lindsay De Vylder. Die was door een zware val in de Ronde van Wallonië niet wedstrijdfit. "Ik ben heel blij de kans te hebben gekregen in deze ploegkoers", zei Van den Bossche. "Ik vind het ook jammer voor Lindsay (De Vylder, red.) dat hij door een blessure dit EK mist. Maar ik heb mijn kans wel kunnen verzilveren, denk ik. We hebben hier het hoogst haalbare gehaald. Dit is een droom voor mij. Ik ben bij wijze van spreken opgegroeid op de piste. Ik wil in de toekomst ook vol blijven gaan voor de piste." "Het is een geslaagd EK voor de hele Belgische ploeg geweest", zei Ghys nog.

"We zijn een bende kameraden. We maken veel plezier samen, maar werken ook hard op de piste. Dat maakt ons zo goed."

Ghys werd eind juli vader en gaat nu even genieten van zijn gezin. "Dat is het belangrijkste", knikte hij. "Ik heb een moeilijke periode gehad. Mijn vriendin had een zware bevalling. Ik heb de stage met de Belgische ploeg voor dit EK niet kunnen meemaken. Ik ga nu volgende week even gewoon thuis zijn, op mijn gemak komen en luiers verversen."

