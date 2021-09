Robin Carpenter wint tweede rit en lost Wout van Aert af als leider in Ronde van Groot Brittanië

De 29-jarige Amerikaan Robin Carpenter (Rally Cycling) heeft maandag in Zuid-West-Engeland de tweede etappe in de 17e Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro) gewonnen. Na 183,9 kilometer van Sherford naar Exeter (Devon) had hij 33 seconden voor op een uitgedund peloton. Om de tweede plaats liet de Brit Ethan Hayter zijn landgenoot Alex Peters achter zich.

© belga