Primoz Roglic heeft met Jumbo-Visma een akkoord bereikt over de verlenging van zijn contract tot en met 2025. Dat heeft de wielerformatie woensdag gemeld. De olympische kampioen tijdrijden zal zo tien jaar volmaken in Nederlandse dienst.

In 2016 startte Roglic zijn professionele wielercarrière bij Jumbo-Visma. Sindsdien reed de 32-jarige Sloveen een imposante erelijst bijeen. Hij behaalde ruim vijftig overwinningen, waaronder zeges in Luik-Bastenaken-Luik, vijftien etappes in grote rondes en driemaal het eindklassement van de Vuelta.

Roglic had bij de ploeg van algemeen directeur Richard Plugge nog een contract tot en met 2023. Die overeenkomst is nu opengebroken en met twee jaar verlengd.

'Ik ben met dit team meegegroeid sinds mijn komst in 2016', reageert Roglic. 'We hebben samen al een flinke geschiedenis waar ik erg trots op ben. Ik maakte op een wat latere leeftijd mijn debuut in het WorldTour-peloton. Het zag er misschien makkelijk uit en de mooiste momenten komen het snelst bovendrijven, maar het was niet altijd gemakkelijk. Toch is het snel gegaan met mij en mijn ontwikkeling. Ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor die mooie momenten. Dat deed ik samen met mijn ploeggenoten en de staf. Het is fijn om ook de volgende jaren onderdeel uit te maken van dit team.'

'Mijn doelen staan los van resultaten', vervolgt Roglic. 'Ik wil me vooral blijven ontwikkelen op verschillende gebieden. Fysiek en mentaal, maar ook als leider van een team en als mens. Daarvoor zit ik hier op de juiste plek. Waar de komende jaren de focus op komt te liggen, zullen we wel zien.'

Sportief directeur Merijn Zeeman noemt het bijzonder dat Roglic in totaal tien jaar aan Jumbo-Visma verbonden blijft. 'We vinden het heel speciaal dat Primoz nogmaals verlengt en tot op heden zijn hele professionele carrière bij ons team rijdt. Daar zijn we superblij mee en ook heel erg trots op. Primoz is de belichaming van de transformatie van onze ploeg in de laatste jaren. Deze contractverlenging geeft ons de mogelijkheid om ook de komende jaren plannen en doelstellingen te maken waar hij een centrale rol in speelt.'

