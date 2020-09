De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) heeft dinsdag de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. In Orcières-Merlette klopte hij bovenop een klim van eerste categorie zijn landgenoot Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) en de Fransman Guillaume Martin (Cofidis) in de sprint van een eerste pelotonnetje. De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) behoudt wel zijn gele trui.

Ook in de vierde etappe bleek de eerste poging om de vroege vlucht op te zetten de goeie. Tiesj Benoot schoof mee, samen met Alexis Vuillermoz, Nils Politt, Krists Neilands, Mathieu Burgaudeau en Quentin Pacher. Zij reden het gros van de 160 kilometer tussen Sisteron en Orcières-Merlette aan de leiding. De Belg van Team Sunweb zou in de finale helaas letterlijk wegvallen uit de kopgroep, maar kon wel zijn weg verderzetten. Onderweg pakte Pacher op de hellingen het gros van de bergpunten en was ook Politt erg actief, maar in de finale was het Neilands die de andere vluchters ter plaatse liet.

Deceuninck - Quick-Step stroopte de hele dag de mouwen bijzonder hoog op in dienst van gele trui Alaphilippe, die op de zeven kilometer lange slotklim door de minder steile stijgingspercentages bij de favorieten werd gerekend. Onder toedoen van Tim Declercq en co werd Neilands gegrepen aan de voet van de klim en was alles te herdoen met een nog behoorlijk groot peloton. Dat werd stevig uitgedund door Wout van Aert, die indruk maakte met een kopbeurt van twee kilometer in dienst van ploegmaat Roglic. Nadien nam zijn ploegmaat Sepp Kuss over.

Vuurwerk kwam er niet op de beklimming, op twee bescheiden pogingen van de Fransen Pierre Rolland en Guillaume Martin na. Een definitieve kloof konden zij niet slaan, dus werd het bergop sprinten met een groep van een twintigtal renners. En daarin knalde Roglic zijn concurrenten vlotjes uit het wiel.

Goed voor de zesde seizoenszege voor de 30-jarige Sloveense kampioen, maar vooral ook tien bonificatieseconden voor het algemene klassement. Rechtstreekse uitdager Egan Bernal finishte in dezelfde tijd als Roglic als zevende, maar kon zo geen boniseconden sprokkelen. Achter de top drie en Nairo Quintana finishte Alaphilippe als vijfde in de etappe. In de stand heeft hij nog steeds vier seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Brit Adam Yates. Roglic is nu derde op zeven seconden.

De slotklim bleek niet zwaar genoeg om betekenisvolle verschillen te slaan in de strijd voor het algemene klassement. De belangrijkste verliezer van de dag was echter Richard Carapaz: de Giro-winnaar van vorig jaar, een ploegmaat van Bernal, keek op de finish tegen een achterstand van 28 seconden aan.

Woensdag lijken de sprinters weer aan zet in de vijfde etappe tussen Gap en Privas. Ondanks twee hellingen van vierde categorie en een omhooglopende finale lijkt het na 183 kilometer te zullen uitlopen op een massaspurt.

Wout van Aert toont zich meesterknecht: 'Had dit ook niet verwacht'

Wout van Aert toonde dinsdag andermaal zijn grote waarde voor Jumbo-Visma. Toen zijn ploegmaten niet meteen te zien waren bergop, trok hij zelf aan de kar. Tot op bijna anderhalve km van de finish mende hij het peloton. 'Eigenlijk was dat niet het plan', gaf hij na afloop toe. 'Maar ik zag de andere jongens niet en dus maakte ik zelf de beslissing om bij Tom en Primoz te blijven.'

'Ik had dit zelf ook niet verwacht', aldus Van Aert na afloop. 'Ik zat met Tony en Amund altijd goed vooraan om Tom en Primoz goed af te zetten aan die slotklim. Toen begonnen we aan die slotklim en Sepp en George hebben het altijd wat moeilijker om zich te positioneren en ook nu kwamen ze een beetje achterop te zitten in het gewring. Ze kwamen niet direct aansluiten en dus besloot ik om bij Tom en Primoz te blijven zolang de andere ploegmaten niet in zicht waren. Op een gegeven moment was Jungels uitgewerkt en Nieve ook en toen trok Rolland in de aanval. Ik denk dat we vooral geen situatie wilden waarin het hectisch werd en er nog meer aanvallen zouden volgen. Ik voelde dat ik nog paar minuten de benen had om hoog tempo te rijden en zo konden we dan op het eind Primoz zijn eindschot uitspelen.'

'Dus ja, dan is het heel leuk dat Primoz het afmaakt en boni's pakt', ging hij verder. 'Ons doel is geslaagd. We wilden met Tom (Dumoulin, red.) en Primoz vandaag vooraan eindigen, maar als we voor de ritzege konden gaan, dan gingen we dat zeker meepakken. Quick-Step heeft de hele dag moeten achtervolgen en op de laatste beklimming moesten wij er gewoon vol voor gaan.'

Van Aert trok een stevig tempo bergop. 'Dat ik heel diep ben gegaan? Niet dieper dan anders wanneer ik 'volle bak' ga. Al leek dat misschien zo. Het geeft natuurlijk vertrouwen als je iemand met zo'n eindschot hebt, dan kan je zelf meer geven. Primoz heeft een heel sterk wapen en dat bewijst hij vandaag ook weer. Zo'n eindschot hebben, dat is een grote meerwaarde.'

