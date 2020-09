Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije sportweekend. Deze keer blikt hij terug op de Ronde van Frankrijk.

Is Tadej Pogacar de terechte winnaar van de Tour?'Absoluut. En ik zou bijna durven zeggen: Primoz Roglic is de terechte verliezer. Hij was kennelijk te zeker van zichzelf. Jumbo-Visma heeft deze Tour beheerst, ze legden een dusdanig moordend tempo op dat de concurrentie niet kon aanvallen. Alleen deed Roglic zelf dat ook niet. Hij controleerde de wedstrijd, hij volgde gewoon, de kloof met de concurrentie werd niet uitgediept. Alsof hij na zijn etappezege in de eerste bergrit naar Orcières-Merlette, op de vierde dag, zeker was dat er hem niets kon overkomen. En kennelijk niemand in de ploeg die eraan dacht die strategie te veranderen.''Het is opvallend dat er later, in de ritten door de Pyreneeën en de Alpen, op een paar seconden na geen verschillen zijn geweest tussen Roglic en Pogacar. Op een speldenprik van Roglic in de laatste Alpenrit na. Toen viel hij veel te laat aan. Want Pogacar had het moeilijk, dat zag je aan zijn pedaalslag, hij was bovendien lijkbleek.' 'Je kan alleen maar vaststellen dat de suprematie van Jumbo-Visma niet in tijdsverschillen is uitgebouwd. Het geloof in Roglic was ook in de ploeg groot, anders offer je niet zo snel Tom Dumoulin op. En het zelfvertrouwen van Pogacar moet ook immens geweest zijn. Alleen liet hij dat nooit blijken. Tot hij in die tijdrit ontplofte.'Pogacar is een van de exponenten van een nieuwe generatie. Ook in de Tour zette zich de aflossing van de wacht door.'Dat is natuurlijk een goeie zaak. Pogacar is trouwens maar een jaar ouder dan Remco Evenepoel. Die zal nu allicht sneller dan voorzien naar de Tour willen gaan. Ik vind dat Pogacar heel goed overkomt, rustig, geen opgezwollen verklaringen. Ook Wout van Aert hoort bij die nieuwe generatie, ook al is hij intussen 26 jaar. En hij blijft heel goed met alle aandacht rond hem omgaan.''En dan is er natuurlijk Marc Hirschi, een van de absolute revelaties, 22 jaar nog maar, hij herleidt het wielrennen tot de essentie: aanvallen en blijven aanvallen. Net zoals Duitser Lennard Kämna, ook nog maar 24 jaar. Stuk voor stuk onbevangen renners die een nieuw tijdperk inluiden en de wielersport een nieuwe impuls geven. Want er is ook nog Egan Bernal die je zeker niet mag afschrijven.''Het is opmerkelijk dat tussen al dat jonge geweld Richie Porte met zijn 35 jaar derde is geëindigd. Een mooie bekroning want Porte kende in zijn carrière veel tegenslag. Die podiumplaats zal niemand de Australiër misgunnen.'Wat is u nog meer opgevallen in de Tour?'De overwinning van Movistar in het ploegenklassement, al zou je denken dat Jumbo-Visma dat op zijn naam zou hebben geschreven. En het falen van de Ineosploeg, ook al hebben Kwiatkowski en Carapaz dat na de opgave van Bernal nog proberen recht te zetten.''Heel opvallend ook: het gebrek aan punch bij Peter Sagan. Niet dat hij niet probeerde, maar het beste is er duidelijk af bij de Slovaak. Hij straalt nog weinig plezier uit. Bijna 100 punten achterstand voor de groene trui op Sam Bennett, niemand die dat vooraf voor mogelijk hield.''Een keerpunt voor Sagan is allicht die waaierrit naar Laveur geweest toen hij zich met zijn ploeg in het offensief stortte en Bennett op grote achterstand zette. Maar in de spurt heeft hij dan problemen met de ketting en pakt uiteindelijk slechts vier punten. Niet dat hij Van Aert zou geklopt hebben, maar een tweede plaats zat er zeker in. Dat levert toch 30 punten op. Die verloor hij ook toen hij later, in de etappe naar Poitiers, werd gediskwalificeerd. Sagan gaat nu naar de Giro. Misschien kan hij daar nog eens winnen. Want zijn laatste zege is intussen meer dan een jaar geleden. Vorig jaar in de Tour.'