Eerste rit en meteen de rode leiderstrui pakken, dat is wat Primoz Roglic vandaag deed in de Vuelta. Na een erg pittige openingsrit was hij de beste van een uitgedund groepje.

In een etappe over 173 kilometer van Irun naar Eibar werden de laatste overblijvers van een vlucht ingerekend in de aanloop naar de Alto de Elgata, de voorlaatste beklimming van de dag. Op de daaropvolgende Alto de Arrate werd er beslist over de ritzege. Een kopgroep van zes bleef tot in de slotkilometer samen, maar toen was het moment van Roglic aangebroken. De nummer twee uit de Ronde van Frankrijk haalde uit met een verscheurende demarrage en haalde het zo van de Ecuadoraan Richard Carapaz, Dan Martin, Esteban Chaves, Felix Grossschartner en Enric Mas.

Een groepje met daarin onder meer Mikel Nieve, Alejandro Valverde en Tom Dumoulin kreeg al 51 seconden aangesmeerd. Van Chris Froome was dan al geen sprake meer. De Brit had voordien al moeten lossen in deze zware openingsrit. Onze landgenoot Ilan Van Wilder moest opgeven met hinder aan de knie.

Woensdag staat de tweede etappe in deze Vuelta op het programma, over 151 kilometer tussen Pamplona en Lekunberri.

