De Sloveen Priloz Roglic heeft de achtste etappe in de Vuelta gewonnen. Richard Carapaz werd tweede en blijft zo leider in het algemeen klassement.

Na 164 kilometer van Logrono naar Alto de Moncalvillo had Roglic op de slotklim dertien seconden voor op de Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), die de rode leiderstrui behield. De Ier Daniel Martin finishte op negentien seconden als vierde.

In de stand wipt de 30-jarige Sloveen naar de tweede plaats, de eindwinnaar van vorig jaar volgt op dertien seconden van Carapaz. Martin is op 28 seconden derde. De Engelsman Hugh Carty, in de rit vijfde op 0:33, zakte van de tweede naar de vierde plaats, op 44 seconden. Roglic boekte zijn negende zege van het seizoen. Eerder kroonde hij zich tot Sloveens kampioen, stak hij in de Ronde van de Ain (2.1) twee ritten en de eindzege op zak, won hij ritten in het Critérium du Dauphiné (WT) en de Tour de France (WT) en was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik (WT).

Donderdag zijn de sprinters nog eens aan zet in de 75e Vuelta a Espana. De 157,5 kilometer lange negende etappe tussen Castrillo del Val en Aguilar de Campoo is naar Spaanse normen biljartvlak.

