De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de eerste etappe in de Ronde van Spanje, een tijdrit over 7,1 kilometer in Burgos, op zijn naam geschreven.

De olympische kampioen tegen de klok etaleerde zijn snelle benen ook in Burgos waar hij het parcours van 7,1 km zes seconden sneller afwerkte dan de verrassende Alex Aranburu. Met Jan Tratnik finishte nog een tweede Sloveen in de top drie. Hij finishte op 8 seconden van de eerste leider. Nathan Van Hooydonck eindigde als eerste landgenoot, op 22 seconden en een 24e plaats.

Hond

De temperaturen in Burgos liepen op naar de 40 graden.

Ook de korte tijdrit kon niet onderschat worden, want onderweg lag een venijnig klimmetje van 1,2 kilometer aan 7,1 procent, wat in het voordeel was van explosieve renners en niet van de hardrijders in het peloton. Onze landgenoot Jasper Philipsen kwam ten val in de afdaling, maar zonder erg.

Uitkijken was het daarna naar de chrono van klassementsrenner Adam Yates. Hij werkte de tijdrit af aan 48 km/uur, in een tijd van 8:52. Lang zou hij de hotseat niet warm houden, ploegmaat Dylan Van Baarle was negen seconden sneller. Opvallend: Mikel Landa, vaak tegen de grond in wedstrijden, ontsnapte onderweg aan het ergste toen een hond naast hem liep. Hij wist recht te blijven.

Egan Bernal

Nadat enkele renners zich de tanden stuk beten op de chrono van Dylan Baarle was het Alex Aranburu die wist te verrassen. Hij dook vijf seconden onder de tijd van de Nederlander. Jan Tratnik kwam nog kortbij, maar was toch twee seconden trager dan de Bask. Lange tijd leek Aranburu op de zege af te stevenen, maar toen olympisch kampioen Primoz Roglic aan de bak ging, bleek al snel dat de Sloveen nog steeds de goede vorm te pakken heeft. Hij dook nog eens zes seconden onder de tijd van Aranburu en mocht de eerste rode leiderstrui aantrekken.

Girowinnaar Egan Bernal geeft al 27 seconden prijs, Adam Yates 20, Pavel Sivakov 22 seconden en Richard Carapaz 25 tellen.

De olympische kampioen tegen de klok etaleerde zijn snelle benen ook in Burgos waar hij het parcours van 7,1 km zes seconden sneller afwerkte dan de verrassende Alex Aranburu. Met Jan Tratnik finishte nog een tweede Sloveen in de top drie. Hij finishte op 8 seconden van de eerste leider. Nathan Van Hooydonck eindigde als eerste landgenoot, op 22 seconden en een 24e plaats. De temperaturen in Burgos liepen op naar de 40 graden.Ook de korte tijdrit kon niet onderschat worden, want onderweg lag een venijnig klimmetje van 1,2 kilometer aan 7,1 procent, wat in het voordeel was van explosieve renners en niet van de hardrijders in het peloton. Onze landgenoot Jasper Philipsen kwam ten val in de afdaling, maar zonder erg.Uitkijken was het daarna naar de chrono van klassementsrenner Adam Yates. Hij werkte de tijdrit af aan 48 km/uur, in een tijd van 8:52. Lang zou hij de hotseat niet warm houden, ploegmaat Dylan Van Baarle was negen seconden sneller. Opvallend: Mikel Landa, vaak tegen de grond in wedstrijden, ontsnapte onderweg aan het ergste toen een hond naast hem liep. Hij wist recht te blijven. Nadat enkele renners zich de tanden stuk beten op de chrono van Dylan Baarle was het Alex Aranburu die wist te verrassen. Hij dook vijf seconden onder de tijd van de Nederlander. Jan Tratnik kwam nog kortbij, maar was toch twee seconden trager dan de Bask. Lange tijd leek Aranburu op de zege af te stevenen, maar toen olympisch kampioen Primoz Roglic aan de bak ging, bleek al snel dat de Sloveen nog steeds de goede vorm te pakken heeft. Hij dook nog eens zes seconden onder de tijd van Aranburu en mocht de eerste rode leiderstrui aantrekken. Girowinnaar Egan Bernal geeft al 27 seconden prijs, Adam Yates 20, Pavel Sivakov 22 seconden en Richard Carapaz 25 tellen.