De Australiër Rohan Dennis heeft de wereldtitel tijdrijden veroverd in het Engelse Yorkshire. Evenepoel werd knap tweede. De andere Belgen deden door pech niet mee in het verhaal.

O, wat was hij er dicht bij.. De 19-jarige Remco Evenepoel strandde woensdagnamiddag op een tweede plaats op zijn eerste WK tijdrijden bij de grote jongens. En het was pas de allerlaatste renner die zijn toptijd verbeterde. De man die roet in het eten gooide: de Australiër Rohan Dennis. De man die vorig jaar ook al wereldkampioen werd verlengde die titel dus. Waar iedereen al onder de indruk was van de prestatie van Evenepoel, vielen de monden echt helemaal open bij de tijd die de Australiër neerzette. Hij was nog een minuut sneller dan onze jonge landgenoot. Om te illustreren hoe sterk de nieuwe wereldkampioen was: hij stak zelfs zijn twee voorlopers Primoz Roglic en Victor Campenaerts, de andere topfavorieten, voorbij.

Voor de andere Belgen was het een namiddag om snel te vergeten. Yves Lampaert, de eerste die aan de beurt kwam, viel tijdens zijn tijdrit en kwam op meer dan 10 minuten aan. En ook Victor Campenaerts, de Europese kampioen, viel en kende daarbovenop ook nog mechanische pech. Hij eindigde op de elfde plaats op iets minder dan 3 minuten.

Opvallend: Rohan Dennis vertrok tijdens de vorige Tour de France verrassend uit de koers omdat hij niet tevreden was over de omkadering door zijn team Bahrain-Merida. Zijn team zou hem niet het gewenste materiaal hebben geleverd voor de tijdrit in Pau. Nu fietste de Australiër dan ook met zijn oude BMC-fiets (de fiets van zijn vorige werkgever) en dat is eigenlijk een concurrent van Merida. De tijdritfiets werd helemaal gecamoufleerd en had dus geen merknaam. Die ruzie is dus duidelijk nog niet over.