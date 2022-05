Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft vrijdag de dertiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Eerder was de Fransman al de snelste in de vijfde en zesde rit. De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafreo) behoudt de roze leiderstrui.

Na 150 kilometer tussen Sanremo en Cuneo waren de sprintersploegen aan zet, al was het erg nipt. De vroege vluchters Pascal Eenkhoorn, Julius van den Berg, Nicolas Prodhomme en Mirco Maestri werden pas in de slotkilometer gegrepen.

In de massasprint haalde Démare het voor de Duitser Phil Bauhaus en de Brit Mark Cavendish. Dries De Bondt werd zevende.

De dertiende etappe bracht het peloton van Sanremo naar Cuneo, over slechts 150 km. In principe een kolfje naar de hand van de sprinters, al wachtte wel een listige finale. Het regende aanvallen in de beginfase langs de Ligurische kust, maar pas met de poging van Julius van den Berg, Filippo Tagliani, Nicolas Prodhomme, Mirco Maestri en Pascal Eenkhoorn liet het peloton begaan.

De vijf koplopers draaiden goed rond, al bleef hun voorsprong wel lange tijd schommelen rond de drie minuten. Intussen kwam vanuit het peloton slecht nieuws over Romain Bardet. De Fransman, vierde in de stand, moest afstappen wegens maag- en darmklachten. Intussen liep de bonus van de koplopers op tot iets meer dan vijf minuten.

Voor Tagliani ging het te snel op de enige gecategoriseerde klim van de dag, de Colle di Nava. Hij moest op de steile stukken van de 10,1 kilometer lange klim vooraan afhaken.

De vier vluchters bouwden hun voorsprong uit tot 6:30. In het peloton schoot men pas laat in actie. FDJ en Quick Step draaiden al langer rond om de vluchters terug te halen. Pas toen UAE en Israel-Premier Tech een handje kwamen toesteken, zakte de voorsprong, maar wel heel traag.

Op 40 km telden de koplopers nog steeds vier minuten bonus, op 20 km was dat nog 2:30. Het begon te spannen, het peloton brak intussen ook in stukken door het hoge tempo. Met nog 1:05 op 10 km en 40 seconden op 5 km werd het plots wel heel nipt en finaal werden de vluchters op 700 meter ingehaald. In de sprint knalde Arnaud Démare naar zijn derde zege in deze Giro, voor Phil Bauhaus en Mark Cavendish. Dries De Bondt sprintte naar een zevende plaats.

Zaterdag leggen de renners 147 kilometer af, van Santena naar Torino. Het gaat de hele dag op en af, het parcours ligt voor een belangrijk deel op een heuvelachtig circuit dat twee keer wordt aangedaan.

